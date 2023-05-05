無人機襲克里姆林宮 分析：可能成普亭政治助力

圖為俄羅斯聲稱的3日烏軍無人機夜襲克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭的畫面。(路透)

兩架無人機近日飛過俄羅斯 歷史悠久的權力中樞克里姆林宮圍牆，對於俄國 來說是恥辱象徵，也引發幕後主使是誰、動機為何等相關臆測，對俄國總統普亭而言，此事或許成政治助力。

路透分析，雖然這兩架無人機在造成更嚴重破壞前就遭摧毀，這起事件仍突顯莫斯科市中心在面對敵方無人機時的明顯弱點，也引發相關評論人士憤怒質疑俄國防空的功效。

在俄羅斯國內，此事有助於鞏固克里姆林宮支持的論述，即俄國對烏克蘭 發動的戰爭，對俄羅斯國家和人民來說是生死攸關之戰。

俄羅斯政治觀察家與評論人鮑諾夫（Alexander Baunov）向YouTube頻道Live Nail表示，根據克里姆林宮說法，這起攻擊的目標是俄國總統普亭（Vladimir Putin）、克宮建築頂端的俄羅斯國旗，為俄國5月9日「勝利日」蒙上陰影。

鮑諾夫說：「他們正試圖…以這起所謂失敗的攻擊事件號召人民。這確實是一場愛國動員。」

俄國總統府將這起事件定調為烏克蘭企圖刺殺普亭後，俄羅斯政壇各方人物都呼籲展開報復，並敦促莫斯科當局以更嚴厲方式執行在烏克蘭的「特殊軍事行動」。基輔當局則否認發起刺殺行動。

部分西方國家評論人士質疑，除了在烏克蘭境內使用戰術核武外，俄羅斯是否還有任何其他選項可以使情勢升級，就連許多強硬派俄國民族主義評論人士都沒有提倡動用戰術核武。

但莫斯科當局仍有若干選項能升級戰事，儘管會被西方譴責為野蠻且非法，例如鎖定烏克蘭總統府和基輔市中心的其他政府建物，並在具針對性的行動中公開試圖刺殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他的執政團隊成員。

俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）和力挺克宮的電視政論節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）在無人機事件後，都主張採取這樣的行動。

另外一種能讓克宮改變方針、順理成章採取這類行動的辦法，是正式將俄國在烏克蘭的行動定調為反恐行動，這是部分民族主義政治人物一直以來在遊說的事。

俄羅斯還可以把烏克蘭政府指定為恐怖組織，美國等西方盟邦則會被認定為恐怖主義的支持者，俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）曾提出這個構想。

沃洛金透過聲明表示：「基輔納粹政權必須被視為恐怖組織，危險程度不亞於蓋達組織（Al Qaeda）。」

他還說：「向澤倫斯基政權提供武器的西方國家政治人物應該瞭解到，他們不僅成了恐怖分子活動的援助者，而且還是直接幫凶。」