情報總監：美債限危機 恐成中俄宣傳「民主失能」利器

國家情報總監海恩斯4日在聯邦參議院軍事委員會作證。(Getty Images)

國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4日表示，美國與西方國家持續軍援烏克蘭 ，俄羅斯 不太可能會發動重大攻擊行動，情報部門評估，俄國 可能透過延長戰爭來確保在烏克蘭戰爭中取得的利益；她也說，俄羅斯不太可能動用核武。

海恩斯在聯邦參議院軍事委員會作證時談到俄烏戰爭，她說，烏克蘭仍依賴外部軍援，一旦援助停止，烏國恐無法繼續對抗俄羅斯。

此外，海恩斯評估，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會透過延長戰爭，來確保俄國已經在烏克蘭戰爭中獲得的戰略利益；俄國的野心縮小到控制已占領的烏克蘭東部與南部領土，以及確保烏克蘭永遠不會成為北約盟國。

海恩斯在答覆議員詢問時表示，俄羅斯不太可能動用核武，但她並未進一步解釋原因。

海恩斯表示，隨著戰爭持續，中國國家主席習近平對普亭的影響力也在增加；中俄可能利用美國政府債限將屆的訊息，來擴大宣傳美國政府失能。

軍事委員會主席利德（Jack Reed）提到，美國下月1日將面臨債務違約，海恩斯說，美國政府的債務違約，無論時間長短，幾乎肯定會對美元價值、美國機構與領導力構成不確定性，從而導致貨幣和金融市場的波動。

海恩斯說，她相信中俄勢必會利用此事，大肆宣傳美國陷入混亂，民主及政府運作失能等。