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情報總監：美債限危機 恐成中俄宣傳「民主失能」利器

記者張文馨／華盛頓即時報導
國家情報總監海恩斯4日在聯邦參議院軍事委員會作證。(Getty Images)
國家情報總監海恩斯4日在聯邦參議院軍事委員會作證。(Getty Images)

國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4日表示，美國與西方國家持續軍援烏克蘭俄羅斯不太可能會發動重大攻擊行動，情報部門評估，俄國可能透過延長戰爭來確保在烏克蘭戰爭中取得的利益；她也說，俄羅斯不太可能動用核武。

海恩斯在聯邦參議院軍事委員會作證時談到俄烏戰爭，她說，烏克蘭仍依賴外部軍援，一旦援助停止，烏國恐無法繼續對抗俄羅斯。

此外，海恩斯評估，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會透過延長戰爭，來確保俄國已經在烏克蘭戰爭中獲得的戰略利益；俄國的野心縮小到控制已占領的烏克蘭東部與南部領土，以及確保烏克蘭永遠不會成為北約盟國。

海恩斯在答覆議員詢問時表示，俄羅斯不太可能動用核武，但她並未進一步解釋原因。

海恩斯表示，隨著戰爭持續，中國國家主席習近平對普亭的影響力也在增加；中俄可能利用美國政府債限將屆的訊息，來擴大宣傳美國政府失能。

軍事委員會主席利德（Jack Reed）提到，美國下月1日將面臨債務違約，海恩斯說，美國政府的債務違約，無論時間長短，幾乎肯定會對美元價值、美國機構與領導力構成不確定性，從而導致貨幣和金融市場的波動。

海恩斯說，她相信中俄勢必會利用此事，大肆宣傳美國陷入混亂，民主及政府運作失能等。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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