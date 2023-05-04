拜登出訪在即 與國會磋商債限只剩6個工作天

美國可能最快在6月1日債務違約，而拜登總統(圖)出訪在即，表示他與國會領袖達成債限協議磋商只剩六個工作天。圖為拜登3日在白宮與作戰指揮官們共進晚餐前發表談話。(美聯社)

美國可能最快在6月1日債務違約，而拜登 總統出訪在即，表示他與國會領袖達成債限協議磋商只剩六個工作天；為避免違約，白宮 擬定提高債限的備案，白宮預算辦主任表示，短期提高債限是選項之一。

國會與白宮面臨財政部資源極其有限且快速耗盡的「X日」(X-date)期限壓力，聯邦政府能否履行所有債務的前景不明。

財政部長葉倫(Janet Yellen)本周警告國會議員，「X日」最快可能在6月1日來臨。

技術上而言，國會領袖與拜登還有約一個月的時間磋商提高政府借貸上限的議題，但實際上，各方可能只剩六天討論解決方案，避免美國違反其財務履約義務。

根據拜登與國會領袖的公開行程，他們待在華府的時間，截至本月底，僅剩不到一周。

拜登已召集眾院 領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)，以及眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)9日到白宮商討債限解決方案。

16日將是各方關鍵人物待在華府的最後一日，之後，拜登預定出訪逾一周，先赴日本參加七大工業國(G7)峰會，接著飛往澳洲出席領袖四方(Quad，澳洲、日本、美國與印度)安全會談，而眾院與參院則將在29日的國殤日(Memorial Day)假期前後休會。

若磋商失敗，拜登可能延後或取消行程；他擔任副總統時就曾因政府財政僵局而延後行程；前總統歐巴馬2013年也曾取消亞洲行，留在國內處理政府關門危機。

檯面上，兩黨都希望在債限到期前達成各自所求，共和黨議員堅持大砍聯邦開支換取提高債限，而民主黨則希望在不設前提的情況下調高舉債上限。

●短期提高債限是選項之一

私底下，拜登政府官員與議員已開始探索讓步空間與其他辦法，包括短期提高借貸上限，換取更多時間尋找兩黨可達成共識的立場。

白宮預算管理局(OMB)局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)4日證實，短期調高債限在考慮之列，「我確定這是方案之一，問題是時間多久，我會考慮所有選項。」

消息人士表示，即使最後未能提高舉債上限，政府官員也已開始探索新方式來支付政府開銷。