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劍指中國？美菲共同防禦範圍 涵蓋全南海

編譯周辰陽／即時報導
菲律賓總統馬可仕（左）3日參訪美國國防部，受到部長奧斯丁（左二）接待以及美方承諾遍及南海的協防。（歐新社）
菲律賓總統馬可仕（左）3日參訪美國國防部，受到部長奧斯丁（左二）接待以及美方承諾遍及南海的協防。（歐新社）

美國3日明確列出美菲共同防禦條約（MDT）對菲律賓的承諾範圍，正式將南海納入其中。兩國在發布新制定的「雙邊防務準則」（the bilateral defense guidelines）界定在南海「任何地方」發生的攻擊，菲國的戰機、航艦、武裝部隊包括和海岸警衛隊都列在美軍防禦範圍內。

儘管美、菲沒有點名中國，但針對性太明顯。北京外交部發言人毛寧4日表示：「在地區國家的共同努力下，當前南海局勢保持了總體穩定，南海的航行和飛越自由從來也不存在問題。美菲共同防禦條約是美國與菲律賓的雙邊條約，中方堅決反對任何國家以雙邊條約為藉口，插手南海問題，損害中方領土主權和海洋權益」。

菲律賓總統馬可仕緊接在南韓總統尹錫悅後訪美，行前就揚言要當面問清楚拜登，根據1951年簽訂的MDT，一旦南海有事，美方介入程度有多深。

馬可仕3日參訪五角大廈並與國防部奧斯丁會談。會後，國防部發言人賴德准將表示，六頁的「準則」載明美方協防菲律賓的範圍包括「南海的任何地方」。

「雙邊防務準則」指出，任一方在南海受到攻擊，MDT的共同防禦承諾就會啟動。準則同時升級到納入提及「灰色地帶戰術」在內的現代戰爭型態。

雖然準則沒有特別提到中國，但北京當局此前就遭控使用「灰色地帶戰術」維護主權聲索。

美國國防部指出，「意識到威脅可能出現在多個領域，包括陸地、海上、空中、太空和網路空間，並且採取不對稱、混合、非常規戰爭和灰色地帶戰術建立的形式，本準則制定了一條同時在常規和非常規領域建立互操作性的前進道路」。

奧斯丁汀告訴馬可仕，「我們將永遠成為你的後盾，不管是在南海，還是在該區域的其他地方」。

菲律賓海軍前副司令、雅典耀大學政府學院教授隆美爾．王（Rommel Ong）表示，「準則」係對中國發出「警告」，不要以菲律賓海巡部隊為目標。

國防部 北京 奧斯丁

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