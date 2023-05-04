共和黨眾議員提決議文 籲歐洲支持台灣、反對中國入侵

俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員米勒。(美聯社資料照)

新聞與意見網站「Daily Caller」3日報導，以俄亥俄州聯邦眾議員 米勒（Max Miller）為首的眾院 共和黨籍成員呼籲歐洲國家宣布他們支持台灣，並反對中國的可能入侵。

「Daily Caller」報導，儘管美國在中國萬一決定武統台灣上，對應變計畫正式保持戰略模糊，但拜登總統多次表示自己會下令軍方防衛台灣。另一方面，法國總統馬克宏 敦促歐洲國家不要涉足美中兩國的潛在衝突。縱使歐洲越來越仰賴中方能源與其他出口，馬克宏4月向媒體發表的講話還是引來了廣泛的譴責。

米勒、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與紐約州聯邦眾議員勞樂（Mike Lawler）一起提出了他起草的決議文，呼籲歐洲國家、特別是北約成員國為台灣提供更多的支持，並試圖威懾中國入侵。

據引述，決議文指眾院「敦促跨大西洋就維持台灣海峽兩岸和平與穩定的強力威懾政策團結一致」，並「呼籲所有歐洲的國家元首表達支持維持台灣海峽現狀，譴責任何使用或威脅使用武力」。

米勒向「Daily Caller」發出一份聲明，稱「跟共產中國相比，西方民主國家跟彼此分享更多的共同點。讓我吃驚的是，這位法國總統甚至會提出支持共產國家，而不是民主國家」。

米勒表示，「我們的決議文向我們的歐洲友邦詢問一個簡單問題：你支持台灣與民主價值，或是一個威脅世界秩序的侵略性共產強權？這是團結的時刻，我認為大多數歐洲人認可這一點」。