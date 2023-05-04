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Fed也救不了 白宮：債務違約將失800萬工作 股市腰斬

編譯季晶晶／綜合外電
白宮經濟顧問委員會警告，債務違約曠日持久恐使美國損失830萬個工作且股市腰斬。（歐新社）
白宮經濟顧問委員會警告，債務違約曠日持久恐使美國損失830萬個工作且股市腰斬。（歐新社）

白宮經濟顧問委員會公布分析報告警告，債務違約曠日持久可能讓美國損失830萬個工作，而且股市會腰斬，清楚表明背後重大的利害關係。同日，聯準會（Fed）主席鮑爾再次敦促國會調高聯邦政府債務上限，直指Fed救經濟的能力是有限的。

白宮經濟學家說，長期違約可能對經濟造成嚴重損害，就業成長由目前有強勁增速轉變為數百萬工作流失。根據美國財長葉倫，如果國會不行動，美國最早可能在6月1日出現債務違約。

該報告估計三種情境的影響：瀕臨但避免違約的話，將損失20萬個工作，GDP下滑0.3個百分點；很快解決掉的短期違約，可能損失50萬個工作，失業率上升0.3個百分點。最糟的是曠日持久的違約，僵局長達3個月，將有830萬人丟工作，GDP大減6.1個百分點，股市暴跌近50%。這種情況下，失業率將飆高5個百分點。

白宮的預測類似Moody's Analytics的看法，穆迪3月曾警告，違約拖久了可能危及逾700萬個工作。

鮑爾在Fed決策會議的會後記者會指出，不調高債限將是「史無前例」，對美國經濟造成的後果可能高度不確定且「為人所不喜」。他警告說Fed能力有限：「沒人該認為，Fed能保護經濟和金融體系以及我們的聲譽，免受此類事件造成的損害所影響。」

白宮 鮑爾 就業

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