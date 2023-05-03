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拜登副總統任內涉賄？吹哨者向國會爆料 共和黨喊查

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拜登副總統任內涉賄？吹哨者向國會爆料 共和黨喊查

記者顏伶如／即時報導
圖為拜登總統4月訪問愛爾蘭，次子杭特(左)隨行。(美聯社)
圖為拜登總統4月訪問愛爾蘭，次子杭特(左)隨行。(美聯社)

共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)與眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer)3日聯手要求聯邦調查局(FBI)交出檔案，因為內容可能透露拜登總統在擔任副總統期間涉嫌與外國人士有關的犯罪行為，不過爆料傳聞迄今尚未獲得證實。柯默發表聲明指出，吹哨者向國會提供的內容令人憂心，拜登在副總統任內可能參與與外國人有關的賄賂密謀。

柯默3日對聯邦調查局發布傳票要求交出檔案，「國會山莊報」(The Hill)分析，共和黨先前檢視重點大多集中於拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)以及其他家族人員的外國生意，柯默這次出手意味著共和黨現正加強力道調查拜登個人。

柯默與葛拉斯理3日同時致函聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)及司法部長加蘭德(Merrick Garland)，信中說明根據吹哨者爆料，拜登可能涉嫌不法行為，聯邦調查局持有一份非機密FD-1023表格檔案當中，詳細記載著拜登在副總統任內可能涉及與外國人士有關的犯罪行為，收取賄賂做為政策決定的交換條件。

FD-1023表格用來記錄聯邦調查局從消息來源取得的資料，某些記載訊息未經證實。

柯默與葛拉斯理的信中，開頭第一段便三度出現「據稱」(alleged)一詞，信中對於指控內容並沒有提供任何證據，也沒有說明指控內容的細節。

葛拉斯理發表聲明說：「我們不知道的是，聯邦調查局究竟有沒有採取行動，對拜登涉嫌不法的消息進行查證或進一步調查。」

眾院監督問責委員會發布的傳票，要求聯邦調查局交出在2020年6月間建立或修改檔案，所有包含「拜登」關鍵字的FD-1023表格。2020年6月是前總統川普任職期間，司法部長為巴維理(Bill Barr)。

白宮3日發表聲明表示，共和黨長年以「沒有根據、沒有查證」的消息針對拜登發動一連串政治攻擊，這次事件是最新實例，拿著「匿名人士的含沙射影」到處散布。

眾院監督問責委員會主席柯默(右)與共和黨聯邦參議員葛拉斯理3日致函司法部與聯調局...
眾院監督問責委員會主席柯默(右)與共和黨聯邦參議員葛拉斯理3日致函司法部與聯調局，要求10日前提供所有相關調查時為副總統拜登的案卷。(美聯社)

杭特‧拜登 共和黨 眾院

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