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浪漫陷阱詐財… 70歲翁被釣走5.5萬元 去年全美受害破10億

浪漫陷阱詐財… 70歲翁被釣走5.5萬元 去年全美受害破10億

記者胡玉立／即時報導
愛情騙子在約會網站使用虛假角色引誘脆弱的尋愛者掏腰包，去年全美被騙金額達到破紀錄的10億元。(美聯社)
愛情騙子在約會網站使用虛假角色引誘脆弱的尋愛者掏腰包，去年全美被騙金額達到破紀錄的10億元。(美聯社)

去年，數以萬計美國人在浪漫陷阱中受騙上當，愛情騙子在約會網站使用虛假角色引誘脆弱的尋愛者掏腰包；集體被騙金額達到破紀錄的10億元。其中一名70歲男性受害者在約會網站Plenty of Fish (POF)被騙走5萬5000元，他出面痛陳親身遭遇時說，這件事「毀了他的人生」。

科技網站Comparitech數據顯示，去年估計有7萬3000名愛情騙局受害者，比前一年下降10%；但受騙總金額卻首次突破10億元大關。Comparitech數據研究主管穆迪(Rebecca Moody)表示，調查結果顯示詐騙者作法越來越有針對性，因此可以減少詐騙次數，卻從受害者身上騙得更多金錢。

70歲老翁戴維斯(Richard Davis)現身說法表示，他2021年12月起在POF與一位他認為是60多歲的女性互通簡訊；接下來的11個月，在另一端和他通訊的人，迫使他以信用卡支付了總共約5萬5000元。現在戴維斯負債累累，曾經良好的信用毀於一旦。面對大筆帳單，戴維斯省吃簡用、搬去和姊姊同住，以求苟活。

戴維斯表示，在POF與他交談的騙子儘管個人資料顯示住在紐約，但對方聲稱自己正在德國照顧生病的祖母。對方還聲稱自己因不能生育遭前夫拋棄，說戴維斯是唯一對她這麼好的人。對方在網路上與戴維斯「談戀愛」、還「論及婚嫁」、稱已故父親巨額遺產讓她和家人捲入官司、說自己有醫療問題需動手術否則就會致命；對方向戴維斯求助，甚至還找來「多年醫生」與戴維斯交談。

結果，戴維斯一遍又一遍地透過WhatsApp和Gmail帳戶以Apple Pay轉帳，但他始終沒有見到所謂的「她」，甚至試圖接機未果，他開始起疑，聯繫司法部全國老年欺詐熱線，才明白自己很可能是海外騙子精心策畫的愛情騙局受害者。當他就此與「對方」網路對質，聯繫嘎然而止。

戴維斯已向聯邦調查局和聯邦貿易委員會申訴，他並打電話給AARP樂齡會，該組織告訴他，聲稱遇上類似針對老年人下手騙局的電話，每天都有上千通。

穆迪警告，若約會網站上的某人要求在平台之外交流，聲稱在國外工作或服兵役或似乎很快墜入愛河，應保持警惕；若網路約會對象找各種藉口不見面、索取金錢或禮卡、要求寄送或接收包裹，或提供投資加密貨幣等機會，都值得懷疑。

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