Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看

美國聯準會。（路透）

聯準會（Fed）3日一如市場預期升息 1碼，同時暗示緊縮周期可能暫告一段落。不過，金融市場對於聯準會主席鮑爾 表達今年不太可能降息 的立場感到失望，美股逆轉盤中漲勢，終場收黑。

以下是聯準會最新決策和鮑爾記者會發言的五大重點整理：

1.升息1碼，同時為「暫停升息」敞開大門

Fed決議升息1碼，把聯邦資金目標利率區間升至5%-5.25%，是2007年以來最高水準，符合市場預期。

央行在會後聲明中，把前一次有關「一些額外的政策緊縮或許是合適之舉」的措辭刪除，這也是市場所要尋求的「暫停升息」的暗示。

在會後記者會中，當被問及最新聲明是否表明官員們準備6月暫停升息時，鮑爾說：「這是個顯著的調整，我們不再需要說預期將進一步升息。未來我們的政策行動將取決於經濟數據的表現，會在逐次會議上做決定，等到6月會議時我們還會談到這個問題」。

鮑爾還表示，官員「確實在這次的會議中討論到暫停，但沒有談太多」，不過Fed正「比一開始更接近這一輪的終點」。

這也代表，Fed願意為接下來暫停升息敞開大門。

2.重申不太可能降息，強調抗通膨的工作還沒完成

關於投資人預期Fed可能會在年底前降息，鮑爾對此強烈表達不認同，理由是官員預期通膨下滑速度緩慢。

鮑爾說：「如果預測大致正確，降息並非合適之舉，而且我們將不會降息。」

這樣的訊息凸顯出，就算美國經濟因為承受較緊縮的信用環境而開始走弱，央行官員也將堅持在抗通膨之路上不會退縮。

3.將繼續縮減資產負債表

聯準會表示通膨、就業市場和信用環境的數據將納入未來政策考量中，鮑爾指出就業市場依然非常緊俏，而銀行縮減放款對於經濟降溫的不確定性依然不明確。聯準會將繼續縮減資產負債表。

4.美國經濟有可能會衰退，但也可能躲過衰退

鮑爾說，美國可能會經歷衰退是有可能會步入他所希望程度溫和的經濟衰退，但「我個人認為，躲過衰退比發生衰退的可能性更大」。他表示，薪資成長持續放緩，職缺下降但失業率並未隨之上升。

5.銀行問題與美國債務上限問題

美國近來出現地區銀行倒閉，顯示持續升息為金融機構帶來壓力。對於金融動盪的影響，Fed在聲明中的措辭從「可能導致家庭與企業信用情勢趨緊」，改為「家庭與企業信用情勢趨緊」，這代表確認銀行倒閉事件對信用及經濟的不利影響。

不過Fed也在聲明中重申：「美國銀行體系穩健且附有韌性。」

鮑爾在會後記者會回答關於Fed的矽谷銀行報告的數個問題，表示央行將投入強化中型銀行的監督與監管。

鮑爾表示，銀行業狀況自3月初以來已「大體改善」，但在過去一年信貸緊縮之後，銀行業的壓力似乎「導致家庭和企業的信用情勢緊縮」，「反過來，這些緊縮的信用狀況可能會打壓經濟活動，聘僱和通膨」，但他仍表示，「這些影響的程度依然不明確」。

另外，鮑爾也談到「有必要」調高美國的舉債上限，因為如果美國政府違約，將會給經濟帶來高度不確定性和負面影響。