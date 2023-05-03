Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看
聯準會（Fed）3日一如市場預期升息1碼，同時暗示緊縮周期可能暫告一段落。不過，金融市場對於聯準會主席鮑爾表達今年不太可能降息的立場感到失望，美股逆轉盤中漲勢，終場收黑。
以下是聯準會最新決策和鮑爾記者會發言的五大重點整理：
1.升息1碼，同時為「暫停升息」敞開大門
Fed決議升息1碼，把聯邦資金目標利率區間升至5%-5.25%，是2007年以來最高水準，符合市場預期。
央行在會後聲明中，把前一次有關「一些額外的政策緊縮或許是合適之舉」的措辭刪除，這也是市場所要尋求的「暫停升息」的暗示。
在會後記者會中，當被問及最新聲明是否表明官員們準備6月暫停升息時，鮑爾說：「這是個顯著的調整，我們不再需要說預期將進一步升息。未來我們的政策行動將取決於經濟數據的表現，會在逐次會議上做決定，等到6月會議時我們還會談到這個問題」。
鮑爾還表示，官員「確實在這次的會議中討論到暫停，但沒有談太多」，不過Fed正「比一開始更接近這一輪的終點」。
這也代表，Fed願意為接下來暫停升息敞開大門。
2.重申不太可能降息，強調抗通膨的工作還沒完成
關於投資人預期Fed可能會在年底前降息，鮑爾對此強烈表達不認同，理由是官員預期通膨下滑速度緩慢。
鮑爾說：「如果預測大致正確，降息並非合適之舉，而且我們將不會降息。」
這樣的訊息凸顯出，就算美國經濟因為承受較緊縮的信用環境而開始走弱，央行官員也將堅持在抗通膨之路上不會退縮。
3.將繼續縮減資產負債表
聯準會表示通膨、就業市場和信用環境的數據將納入未來政策考量中，鮑爾指出就業市場依然非常緊俏，而銀行縮減放款對於經濟降溫的不確定性依然不明確。聯準會將繼續縮減資產負債表。
4.美國經濟有可能會衰退，但也可能躲過衰退
鮑爾說，美國可能會經歷衰退是有可能會步入他所希望程度溫和的經濟衰退，但「我個人認為，躲過衰退比發生衰退的可能性更大」。他表示，薪資成長持續放緩，職缺下降但失業率並未隨之上升。
5.銀行問題與美國債務上限問題
美國近來出現地區銀行倒閉，顯示持續升息為金融機構帶來壓力。對於金融動盪的影響，Fed在聲明中的措辭從「可能導致家庭與企業信用情勢趨緊」，改為「家庭與企業信用情勢趨緊」，這代表確認銀行倒閉事件對信用及經濟的不利影響。
不過Fed也在聲明中重申：「美國銀行體系穩健且附有韌性。」
鮑爾在會後記者會回答關於Fed的矽谷銀行報告的數個問題，表示央行將投入強化中型銀行的監督與監管。
鮑爾表示，銀行業狀況自3月初以來已「大體改善」，但在過去一年信貸緊縮之後，銀行業的壓力似乎「導致家庭和企業的信用情勢緊縮」，「反過來，這些緊縮的信用狀況可能會打壓經濟活動，聘僱和通膨」，但他仍表示，「這些影響的程度依然不明確」。
另外，鮑爾也談到「有必要」調高美國的舉債上限，因為如果美國政府違約，將會給經濟帶來高度不確定性和負面影響。
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