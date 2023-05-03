盼今年訪中 布林肯：透過交往建構雙邊基礎與護欄

美國國務卿布林肯。（Getty Images）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）原定2月訪問中國，因偵察氣球事件喊卡，迄今未成行；布林肯3日稱希望今年能訪中，他說，要建構美中關係的基礎與護欄，都必須透過交往（engagement）。

布林肯訪中為美國總統拜登 和中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島的會談共識，國務院 在宣布推遲布林肯訪中行程時說，會在「條件允許」之後重新安排布林肯的訪問，而非取消訪問。

國務院並未挑明具體條件，也遲未宣布訪問計畫；英國金融時報日前報導，美方一直有意安排，問題出在中方擔心拜登政府會公布間諜氣球的報告，因此拒絕配合安排布林肯訪中。

布林肯3日接受華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）訪問時稱希望今年有機會訪問中國。布林肯表示，正如同拜習會所述，美國希望重新建立美中政府各層級固定的溝通管道；全球都希望美中能負責任地管理美中關係，就從雙邊往來和溝通開始。

布林肯說，若美中可以合作，使全球人民都受惠那就更好了，但至少要建構雙邊關係的基礎，要有些護欄，而要做到這些需要透過交往。

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行記者會表示，美國仍希望在條件許可下重新安排布林肯訪問中國，同時持續維持對中國溝通管道的暢通，例如布林肯日前在慕尼黑安全會議期間，與中國官員在場邊舉行會談。

巴特爾表示，美中關係有諸多議題關乎全球，例如氣候危機，以及大量貨運通行台海的經濟議題；全球都希望美中負責任地管理雙邊關係，美國會持續確保溝通管道暢通。