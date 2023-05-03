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最新世界新聞自由指數 中國排名跌至179名僅優於北韓

大陸中心／即時報導
無國界記者組織3日公布2023年世界新聞自由指數。（取自無國界記者組織官網）
無國界記者組織3日公布2023年世界新聞自由指數。（取自無國界記者組織官網）

無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）3日公布2023年世界新聞自由指數，兩岸三地中，以台灣排名35名最高，且為亞洲第一；香港位居140名，較去年的148名回升8個名次；中國排名再倒退，居179名，為有調查以來最低紀錄，排名僅高於最低的北韓

《世界新聞自由指數》從2002年始，每年針對180個國家和地區的新聞業從業條件進行評估。通過調查各地的政治、法律、經濟、社會文化等架構脈絡和安全性五個方面，並挑選記者、學者與人權捍衛者回覆問卷，並量化統計記者和媒體受侵害的事件，得出總評分。

值得注意的是，中國排名持續下跌，今年已來到第179名，排名僅較最低的北韓高。據美國之音報導，無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，如果有人在10年前將中國與朝鮮比較，對這兩個國家有認識的人會大笑，說這是荒謬的。但在2022年，中國政府的壓制資訊的手法令它更接近北韓，「這是一個令人恐懼的發展」。

艾瑋昂提及，現有114位記者與捍衛新聞自由者在中國被囚禁或面對不當對待。他並指出，去年有一半申請駐華的外國記者未能取得簽證，「中國對國際媒體的威嚇前所未有地嚴重」，「全世界都需要擔心這一點」。

另，報導指，香港於2002年時排名第18位，2020年頒布實行國安法以後，2021年從第80名跌落至第148名，今年則在第140名，仍處嚴重等級。

香港今年在政治、法律以及社會文化環境的分數皆些微下跌，而經濟環境及安全度的分數有所提升。艾瑋昂說，目前因為香港不再有示威，記者某程度上在一個較安全的環境工作，「但13名記者及捍衛新聞自由者仍被囚禁，我們不能說香港的情況有所改善。」

台灣方面，今年排名為第35名，較去年上升3名，且居亞洲之首。但艾瑋昂指出，台灣的排名上升亦是因為評分類近的地區今年的分數下跌，不代表台灣的新聞自由情況有大幅改變。

艾瑋昂強調，台灣的媒體仍相當政治兩極化、有一定程度的煽情報導、獨立傳媒仍未夠多。他提醒，台灣將在2024年初舉行總統大選，將有可能面對虛假訊息攻擊，「這是令人擔心的」。

香港 北韓 指數

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