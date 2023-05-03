9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

塞爾維亞首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生少年「K.K.」（中）持槍開火，殺死了8名孩童與一位學校警衛，另有6名孩童跟1位教師受傷。(Getty Images)

塞爾維亞政府與警方表示，首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生一名少年持槍開火，殺死了8名孩童與一位學校警衛，另有6名孩童跟1位教師受傷。

CBS新聞報導，警方以姓名第一個字母 指認槍手為「K.K.」。根據官方聲明，「K.K.」是該校的學生，出生於2009年，並在校園裡被捕，當局正在「集中努力以查明導致這起悲劇的所有事實跟情況」。

Snimak hapšenja Koste K. (14) koji je danas u školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru pucao i usmrtio najmanje šest osoba, dok je više njih povređeno. pic.twitter.com/7Pe1Kxcp1P — RT Balkan (@rtbalkan) 2023年5月3日

警方在稍早的聲明表示，他們在早上8時40分左右接到了Vladislav Ribnikar小學槍擊 事件的報案電話，嫌犯是該校的7年級學生，並指男孩顯然拿了父親的槍，對教師、其他學生與學校警衛多次開火。

報導指出，嚇壞的家長趕到學校，試圖找到他們的孩子。當地媒體在現場拍攝的影像可見，警員帶走嫌犯時，校外發生了騷動。這名男孩的頭被蓋住，被警員押上車帶走。