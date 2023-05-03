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9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

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9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

編譯周辰陽／即時報導
塞爾維亞首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生少年「K.K.」（中）持槍開火，殺死了8名孩童與一位學校警衛，另有6名孩童跟1位教師受傷。(Getty Images)
塞爾維亞首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生少年「K.K.」（中）持槍開火，殺死了8名孩童與一位學校警衛，另有6名孩童跟1位教師受傷。(Getty Images)

塞爾維亞政府與警方表示，首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生一名少年持槍開火，殺死了8名孩童與一位學校警衛，另有6名孩童跟1位教師受傷。

CBS新聞報導，警方以姓名第一個字母指認槍手為「K.K.」。根據官方聲明，「K.K.」是該校的學生，出生於2009年，並在校園裡被捕，當局正在「集中努力以查明導致這起悲劇的所有事實跟情況」。

警方在稍早的聲明表示，他們在早上8時40分左右接到了Vladislav Ribnikar小學槍擊事件的報案電話，嫌犯是該校的7年級學生，並指男孩顯然拿了父親的槍，對教師、其他學生與學校警衛多次開火。

報導指出，嚇壞的家長趕到學校，試圖找到他們的孩子。當地媒體在現場拍攝的影像可見，警員帶走嫌犯時，校外發生了騷動。這名男孩的頭被蓋住，被警員押上車帶走。

不同於美國，大規模槍擊案在塞爾維亞與整個巴爾幹地區極為罕見，近年來更沒有在學校發生這類事件的報導。塞國上一次發生大規模槍擊案已經是2013年，有名巴爾幹戰爭老兵在中部一個村莊殺害了13人。

塞爾維亞首都貝爾格勒警方3日早上接到了一所小學發生槍擊事件的報案電話，嚇壞的家長...
塞爾維亞首都貝爾格勒警方3日早上接到了一所小學發生槍擊事件的報案電話，嚇壞的家長趕到學校與試圖找到自家孩子。(Getty Images)

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