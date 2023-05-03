我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

俄國宣稱烏克蘭派無人機克宮暗殺普亭 但未成功

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

記者顏伶如／即時報導
全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金過生活。(美聯社)
全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金過生活。(美聯社)

全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金過生活，退休勞工在2023年裡每月平均領取金額為1827元。美國有線電視新聞網(CNN)報導，萬一聯邦政府發生債務違約，社安金恐將遲發，但財政部可能透過信託基金逐次發放。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任艾卡巴斯(Shai Akabas)說，如果政府陷入違約，財政部可能透過社安金信託基金，持續為民眾逐次發放社安金。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)統計顯示，領取社安金的民眾當中，約有40%每月拿到的社安金支票，至少占收入來源的90%。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)指出，聯邦政府每個月發放社安金總額約250億元。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」主席瑞契曼(Max Richtman)在聲明中說，即使社安金只是稍微遲發，對於數百萬仰賴社安金過生活的民眾來說都將造成負擔，因為必須靠社安金收入才能繳醫藥費，購買食物、交房租以及繳水電費等。

CNN報導指出，其他聯邦政府福利計畫也將受到債務違約影響，例如糧食券、俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)發給各州及地方市府的款項以及公路、教育等計畫。俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)對醫療機構、醫師以及各種健保計畫的付款同樣將受到衝擊。

社安金 聯邦醫療保險 聯邦政府

上一則

何處是老家／護工短缺 華裔轉行培訓盼吸引年輕人

下一則

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

延伸閱讀

理財百科／6原因 讓你可能領不到社安金

理財百科／6原因 讓你可能領不到社安金
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
現年56歲、欲73歲退休 社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 社安金恐減20%

熱門新聞

圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29
前總統川普（左）與現任總統拜登這兩位「老人家」都有意再戰2024。（美聯社）

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

2023-04-30 08:12

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…
當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增