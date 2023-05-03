聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金過生活。(美聯社)

全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金 過生活，退休勞工在2023年裡每月平均領取金額為1827元。美國有線電視新聞網(CNN)報導，萬一聯邦政府 發生債務違約，社安金恐將遲發，但財政部可能透過信託基金逐次發放。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任艾卡巴斯(Shai Akabas)說，如果政府陷入違約，財政部可能透過社安金信託基金，持續為民眾逐次發放社安金。

「保留社安金及聯邦醫療保險 全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)統計顯示，領取社安金的民眾當中，約有40%每月拿到的社安金支票，至少占收入來源的90%。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)指出，聯邦政府每個月發放社安金總額約250億元。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」主席瑞契曼(Max Richtman)在聲明中說，即使社安金只是稍微遲發，對於數百萬仰賴社安金過生活的民眾來說都將造成負擔，因為必須靠社安金收入才能繳醫藥費，購買食物、交房租以及繳水電費等。

CNN報導指出，其他聯邦政府福利計畫也將受到債務違約影響，例如糧食券、俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)發給各州及地方市府的款項以及公路、教育等計畫。俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)對醫療機構、醫師以及各種健保計畫的付款同樣將受到衝擊。