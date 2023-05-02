美國年度宗教自由報告 中國再度名列特別關注國

美國國際宗教自由委員會1日發表2023年度報告，將中國等17國列為等級最差的「特別關注國」，並指中國宗教自由過去一年持續惡化，建議美國國會立法，打擊中國破壞宗教自由和人權的遊說活動。

綜合美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）中文網報導，美國國際宗教自由委員會（USCIRF）美東時間1日發表的年度報告，將中國、北韓、俄羅斯、伊朗、阿富汗、敘利亞、緬甸、古巴 、厄利垂亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、塔吉克、土庫曼、印度、奈及利亞、越南 等17國，列為「特別關注國」（CPC）。

報告指出，2022年中國宗教自由狀況進一步惡化，中國當局繼續大力實施「宗教中國化」政策，要求宗教團體支持中共 的統治和意識形態。中共統戰部、中國國家宗教事務局和官方控制的宗教組織，都是實施這一強制性政策「不可或缺的一部分」。

報告提到，依據中國2022年3月生效的「互聯網宗教信息服務管理辦法」，當局禁止利用網路傳播宗教內容，進一步壓縮了宗教團體本已狹隘的空間。

美國國際宗教自由委員會副主席庫珀（Abraham Cooper）在報告發表記者會上表示，在全球威權主義抬頭的背景下，委員會繼續對中共在中國境內外對宗教自由的壓制感到極度震驚。

庫珀指出，正如報告所述，2022年中國持續對維吾爾族穆斯林進行種族滅絕，對他們進行拘留，強迫勞動，政治灌輸，大規模監視；政府侵入性地派人進駐家裡，強迫不同信仰間的通婚、節育、絕育和墮胎。此外還嚴格限制藏傳佛教徒、基督教等宗教成員及團體的宗教自由。

他提到，這項報告還記錄了中國針對少數民族、宗教少數群體、人權活動人士和其他散居海外的人士的行徑。

庫珀表示，除了跨國鎮壓，中國還雇用前美國官員及前美國國會議員代表他們遊說，以便繼續在中國國內損害宗教自由和相關人權。因此，委員會建議國會議員支持立法，以對抗中國在美國透過這類遊說產生的惡意影響。

美國國際宗教自由委員會主席特克爾（Nury Turkel）表示，美國政府和民眾應該承認並認識到，中共政權對任何類型的宗教活動都懷有深深的敵意。宗教活動、特別是基督教和伊斯蘭教，已被中國視為「國家安全威脅」。

這項報告建議，美國政府應採取全方位舉措，將「宗教自由」提升整合為美國對中外交政策的一項關鍵性戰略指標，並在所有美中雙邊接觸和對話中提出「宗教自由」的問題。