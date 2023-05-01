WSJ：中國對外限制重要資料庫 控制對中看法

示意圖。圖：pixabay

華爾街 日報(WSJ)報導，在中國國家主席習近平強調國家安全下，官方最近數月限制或切斷海外用戶取用重要的數據庫，包括中外分析師 廣泛使用的萬得資訊，以及突擊到訪提供專業諮詢服務的凱盛上海辦事處。

華爾街日報4月30日的報導形容，中國這個世界第2大經濟體正將數據放入「黑匣子」中，令全球企業及投資 者感不安。

報導指出，最近數月官方限制或切斷海外用戶取用不同的數據庫，包括企業註冊資料、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑。

特別令人關注的，是取用「萬得資訊技術股份有限公司」（Wind Information Co）的數據也受到限制。萬得是中國一個非常重要的數據庫，公司位在上海，其經濟和金融數據被中外分析師和投資者廣泛使用。

有西方研究員及宏觀分析師表示，隨著中國日前修訂「反間諜法」，擴大其適合範圍，很多外國智庫、研究公司及非金融實體也發現不能延長訂閱萬得的數據庫，而萬得形容這涉及「遵從」的問題。

一名萬得的代表表示，客戶如果想續訂，需要與客戶經理聯絡，但沒有解釋詳情。

中國國務院沒有回應華爾街日報的置評請求。中國駐美國大使館發言人表示，中國致力保護外資的合法權益及為外資創造良好環境。

報導又表示，除了美國管理顧問公司貝恩（Bain & Company）上海辦事處先前遭中國警方突擊搜查，另一間美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處3月被中國當局突擊搜查，5名員工被扣查外，據知情人士透露，近數月中國警方突擊到訪提供專業諮詢和研究服務的凱盛（Capvision）上海辦事處。

知情人士說，警方向凱盛員工查問他們採用的中國專家姓名。上海警方和凱盛未回應置評請求。

報導又表示，北京當局最近對西方顧問、核數師等資訊提供者施壓及審查，因為跨國企業都依賴相關數據及資訊，評估在中國營商的風險。

據2名曾諮詢中國當局的企業高管表示，這種雙管齊下的做法，是中國政府想加強控制世界對中國的看法，也不願中國受外國影響。

報導指出，有派駐中國的外資高管表示，被中國當局到訪或約談並不罕見，但員工遭拘捕及目前行動的密度都特別令人關注，尤其是萬得資訊也開始被限制或禁止取用。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國專家迪皮波（Gerard DiPippo）分析，基於中國國家安全下，海外用戶被限制取用一些資料庫，但與改善國家安全相較，這一做法更會孤立中國。

美國商會表示，中國政府對專業諮詢公司加強審查，會極大增加在中國營商的不確定性和風險。

報導引述有企業高管表示，中國當局擴大「反間諜法」的適用範圍，可能會令很多日常營商行為，如蒐集當地市場及生意夥伴的資訊都變成違法。

有專家認為，當外界越難了解中國，只會減低中國市場的吸引力。不過，中國很有信心外資非常依賴中國市場而不會撤走。習近平最近主持中共政治局會議，強調需要更好地協調發展與安全，被外界解讀為抵禦外國威脅優於接受外國投資。