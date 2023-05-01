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研究：美軍現蹤增協防台海信心 台灣人更支持獨立

中央社台北1日電
美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號4月10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)
美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號4月10日駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁海域，執行自由航行任務。(路透)

中央研究院與國防大學調查發現，台灣民眾對台獨看法，不會因解放軍威嚇而有差異，但知道美軍軍機在台灣周遭的活動，會對美國協防台海更有信心，並可能因此更願意支持台獨。

這項研究由中研院政治所副研究員吳文欽和國防大學新聞系教授傅文成、助理教授孫懋嘉及研究人員黃琝戩等人共同完成，在今年4月刊登於劍橋大學出版的「中國季刊」（The China Quarterly），從實證角度探討美、中軍事行動是否會影響台灣民眾的統獨立場。

研究團隊在2020年10月至11月間，以網路問卷提供600名台灣民眾3種不同軍事活動資訊，並調查對台灣獨立的態度、及其認為美軍出兵保護台灣可能性。其中，控制組會看到台灣防空識別區（ADIZ）的地圖與介紹，美國組和中國組則除ADIZ資訊外，還會分別看到美國軍機與解放軍軍機在ADIZ的活動圖示。

研究結果發現，觀看解放軍擾台資訊的民眾，對台獨想法與控制組沒有顯著差異；觀看美軍活動資訊的民眾，支持台獨（包含支持立即獨立及維持現狀、以後獨立者）的比例達42.19%，較控制組的32.5%明顯要高。

此外，研究結果也發現，對於台灣如果宣布獨立，中國攻台的可能性，3組人想法都差不多；但是觀看解放軍擾台資訊者及觀看美軍活動資訊者，對於若台灣宣布獨立，美國出兵保護台灣的可能性的想法，都比控制組還要更傾向美國會出兵。

研究人員指出，從調查結果可看出，台灣民眾已經習慣了來自中國的軍事威脅，但會對美國政策做出反應；美國在台灣周圍的軍事行動讓受訪者更願意相信，若中國襲台，美國會願意幫助台灣。

論文指出，調查結果顯示美國軍事援助立場，會影響台灣民眾對獨立的想法，反之美國也可以此阻止台灣採取魯莽行動；這提供了美國在台海關係中「戰略性模糊立場」重要實證，證明其可成為有效維持台海穩定的工具。

解放軍

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