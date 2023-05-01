我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推4天即吸引10億存款

剩飯別放室溫太久 小心食物中毒

學者杭士基稱俄軍比美軍人道 挨批兜售反美論調

中央社芝加哥1日綜合外電報導
美國94歲語言學家杭士基(圖)在俄烏戰爭等議題上公開批美，宣稱俄國打仗比美國人道。Getty Images
美國94歲語言學家杭士基(圖)在俄烏戰爭等議題上公開批美，宣稱俄國打仗比美國人道。Getty Images

美國94歲語言學家杭士基在俄烏戰爭等議題上公開批美，宣稱俄國打仗比美國人道。反對侵烏的俄籍學者索寧批評杭士基把烏克蘭當成罵美國的素材，根本不在乎烏克蘭發生什麼事。

英國媒體「新政治家」（New Statesman）近日刊登杭士基（Noam Chomsky）專訪，杭士基談到烏克蘭戰爭、西方如何挑釁中國，以及英國為何「不再是個獨立國家」。

杭士基宣稱，俄羅斯打起仗來比美國在伊拉克所為較人道，還說芬蘭與瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO），是為了讓自家武器獲得新的市場機會。但他卻忽略這兩國是在俄羅斯入侵烏克蘭後，才放棄數十年來的中立政策。

提到台灣時，杭士基也是一面倒地責備美國，忽視中國破壞台海現狀。他宣稱「在美國採取像是眾議院議長訪台之類的挑釁行為時，中國的確執行海軍行動，來展現鎖台能力」，如果一直去挑釁中方，有可能「引爆」局勢。

杭士基指的是前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣。

這類責備美國或西方的說法似曾相識。芝加哥大學教授米夏摩（John Mearsheimer）去年亦曾稱，是北約魯莽擴張激怒俄羅斯，原則上西方應該為烏克蘭危機負起責任。

美國經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）2月討論「烏克蘭戰爭9週年」（以烏克蘭親俄前總統2014年2月遭推翻起算）的文章，亦可讀到責備美國的論調。薩克斯指責「美國政府明目張膽地說謊和宣傳」，並認為俄國須從烏克蘭撤軍，但北約也應停止嘗試擴張至烏克蘭和喬治亞，大家「應該聽取雙方紅線，好讓世界存續下去」。

芝加哥大學經濟學家索寧（Konstantin Sonin）今天推文批評杭士基，並附上米夏摩去年在「經濟學人」（The Economist）的文章截圖。

索寧寫道：「杭士基的說法有誤且殘忍。誠然，戰爭宣傳和粉飾暴行的作法令人無法容忍，瞭解其機制仍很重要。」

「對非美國人來說，這很難想像，但『罵美國』思維、文章、書籍、評論的市場深厚又堅固。」

「杭士基不曉得烏克蘭境內發生了什麼事，就跟他以前不知道伊拉克或越南境內的情況一樣，而且他才不在乎。對他以及對他的『評論』買帳的人來說，烏克蘭人、伊拉克人、越南人都是NPC（遊戲中的非玩家角色、非主角的陪襯人物），只是他們罵美國的生產和行銷素材，而且他們的產品很暢銷。」

索寧是俄羅斯籍經濟學家和數學家，去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，索寧曾大膽聲明這場戰爭會是「俄羅斯的盡頭」。

今年2月索寧接受芝加哥大學新聞（UChicago News）訪問時又說，他相信在他此生和未來，俄羅斯都得承受總統蒲亭（Vladimir Putin）所犯重大錯誤的後果，且戰爭拖愈久，對俄國及其公民而言就愈慘。

烏克蘭 俄羅斯 哥大

上一則

被傳上網永遠在…AI輕易「深偽」色情片 女性主要受害

下一則

研究：美軍現蹤增協防台海信心 台灣人更支持獨立

延伸閱讀

兩個月內第3家…第一共和銀行確認倒閉 賣給摩根大通

兩個月內第3家…第一共和銀行確認倒閉 賣給摩根大通
烏克蘭中部遭飛彈攻擊34傷 俄貨運列車因爆炸出軌

烏克蘭中部遭飛彈攻擊34傷 俄貨運列車因爆炸出軌
聯國表決俄侵烏議案 中投贊成票 北京立場轉變？

聯國表決俄侵烏議案 中投贊成票 北京立場轉變？
引用百年間諜法逮華人 美國擴大「反間」行動

引用百年間諜法逮華人 美國擴大「反間」行動

熱門新聞

圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29
前總統川普（左）與現任總統拜登這兩位「老人家」都有意再戰2024。（美聯社）

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

2023-04-30 08:12
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家26日向紐約陪審團表示美國前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」，還批評川普通過否認強暴來「破壞卡洛爾的聲譽」。（美聯社）

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

2023-04-26 20:52

超人氣

更多 >
「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
香港超人氣偶像姜濤慶生 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車

香港超人氣偶像姜濤慶生 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車
特斯拉連續降價 馬斯克打的是什麼算盤？

特斯拉連續降價 馬斯克打的是什麼算盤？