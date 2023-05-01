學者杭士基稱俄軍比美軍人道 挨批兜售反美論調

美國94歲語言學家杭士基(圖)在俄烏戰爭等議題上公開批美，宣稱俄國打仗比美國人道。Getty Images

美國94歲語言學家杭士基在俄烏戰爭等議題上公開批美，宣稱俄國打仗比美國人道。反對侵烏的俄籍學者索寧批評杭士基把烏克蘭 當成罵美國的素材，根本不在乎烏克蘭發生什麼事。

英國媒體「新政治家」（New Statesman）近日刊登杭士基（Noam Chomsky）專訪，杭士基談到烏克蘭戰爭、西方如何挑釁中國，以及英國為何「不再是個獨立國家」。

杭士基宣稱，俄羅斯 打起仗來比美國在伊拉克所為較人道，還說芬蘭與瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO），是為了讓自家武器獲得新的市場機會。但他卻忽略這兩國是在俄羅斯入侵烏克蘭後，才放棄數十年來的中立政策。

提到台灣時，杭士基也是一面倒地責備美國，忽視中國破壞台海現狀。他宣稱「在美國採取像是眾議院議長訪台之類的挑釁行為時，中國的確執行海軍行動，來展現鎖台能力」，如果一直去挑釁中方，有可能「引爆」局勢。

杭士基指的是前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣。

這類責備美國或西方的說法似曾相識。芝加哥大 學教授米夏摩（John Mearsheimer）去年亦曾稱，是北約魯莽擴張激怒俄羅斯，原則上西方應該為烏克蘭危機負起責任。

美國經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）2月討論「烏克蘭戰爭9週年」（以烏克蘭親俄前總統2014年2月遭推翻起算）的文章，亦可讀到責備美國的論調。薩克斯指責「美國政府明目張膽地說謊和宣傳」，並認為俄國須從烏克蘭撤軍，但北約也應停止嘗試擴張至烏克蘭和喬治亞，大家「應該聽取雙方紅線，好讓世界存續下去」。

芝加哥大學經濟學家索寧（Konstantin Sonin）今天推文批評杭士基，並附上米夏摩去年在「經濟學人」（The Economist）的文章截圖。

索寧寫道：「杭士基的說法有誤且殘忍。誠然，戰爭宣傳和粉飾暴行的作法令人無法容忍，瞭解其機制仍很重要。」

「對非美國人來說，這很難想像，但『罵美國』思維、文章、書籍、評論的市場深厚又堅固。」

「杭士基不曉得烏克蘭境內發生了什麼事，就跟他以前不知道伊拉克或越南境內的情況一樣，而且他才不在乎。對他以及對他的『評論』買帳的人來說，烏克蘭人、伊拉克人、越南人都是NPC（遊戲中的非玩家角色、非主角的陪襯人物），只是他們罵美國的生產和行銷素材，而且他們的產品很暢銷。」

索寧是俄羅斯籍經濟學家和數學家，去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，索寧曾大膽聲明這場戰爭會是「俄羅斯的盡頭」。

今年2月索寧接受芝加哥大學新聞（UChicago News）訪問時又說，他相信在他此生和未來，俄羅斯都得承受總統蒲亭（Vladimir Putin）所犯重大錯誤的後果，且戰爭拖愈久，對俄國及其公民而言就愈慘。