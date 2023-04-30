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德州5屍命案緝兇尋賞8萬元 FBI加入追捕：目前毫無線索

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德州5屍命案緝兇尋賞8萬元 FBI加入追捕：目前毫無線索

編譯陳韻涵／綜合30日電
德州警方和聯邦調查局探員30日持續追緝在克利夫蘭槍殺五人的嫌犯奧羅佩薩，並呼籲民眾提供線索。(美聯社)
德州警方和聯邦調查局探員30日持續追緝在克利夫蘭槍殺五人的嫌犯奧羅佩薩，並呼籲民眾提供線索。(美聯社)

德州克利夫蘭鎮(Cleveland)28日深夜發生聳人聽聞的槍擊案，38歲墨西哥籍男子奧羅佩薩(Francisco Oropeza)在自家前院練槍遭鄰居制止，遂提著AR-15步槍到鄰居家大開殺戒，造成五人死亡；奧羅佩薩以行刑方式朝開槍，造成一男、三女共四名成人，以及一名八歲男孩頭部中彈斃命。

警方30日持續擴大追捕奧羅佩薩，德州州長懸賞5萬元緝凶，而聯邦調查局(FBI)坦言在兩天的搜查後仍「沒有線索」。

負責此案的FBI特別探員史密斯(James Smith)在記者會上表示，「我們需要大眾提供任何形式的資訊，因為我們現在掉進死胡同，我可以坦白告訴大家，我們沒有線索。」

槍擊案28日發生後，超過200名警察在多個轄區緝捕奧羅佩薩，許多地區甚至挨家挨戶地毯式搜索，並找尋線索。

地方官員與分別祭出獎金，提供奧羅佩薩相關線報的獎賞來到8萬元。

聖牙辛托郡(San Jacinto County)警長凱珀斯(Greg Capers)29日表示，警方於28日晚11時30分接獲報警，警員趕到現場時，發現五人倒在血泊。

凱珀斯29日表示，奧羅佩薩28日犯案後徒步逃亡，且是可能持有武器的危險人物。

凱珀斯表示，奧羅佩薩多次強調私人財產的範圍，門鈴監視器拍到他持步槍走出前門。

調查人員在附近森林裡找到多件衣物和一支手機，當局利用墨西哥政府對旅外公民發放的證件核對奧羅佩薩的身分，並多次偵訊奧羅佩薩的妻子。

凱珀斯表示，警方已找到奧羅佩薩作案用的步槍，但不確定他是否持有其他武器，他的家中確實有其他武器。

住在凶案現場附近的居民小阿雷瓦洛(Rene Arevalo Sr.)表示，案發當晚他聽到槍聲，但沒多想；他說：「槍聲在這邊很正常，尤其是周五下班後，人們回到家，在後院喝酒，並在戶外練習射擊。」

德州警方和聯邦調查局探員30日持續追緝在克利夫蘭槍殺五人的嫌犯奧羅佩薩，並呼籲民...
德州警方和聯邦調查局探員30日持續追緝在克利夫蘭槍殺五人的嫌犯奧羅佩薩，並呼籲民眾提供線索。(美聯社)

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