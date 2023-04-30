中韓貿易降溫 韓國首季向中國出口額大減28%

韓國對中貿易從順差轉為逆差，受到各界關注。圖為首爾店家中的顧客。(路透)

韓國對中貿易從順差轉為逆差，受到各界關注。韓聯社今天引用中國海關總署發布數據指出，今年第1季韓國向中國出口貿易額為382億美元，較去年同期大減28.2%，降幅在23個主要貿易伙伴中居冠。

報導引用韓國央行 報告指出，中國經濟重啟帶來的積極效果有限，內需恢復步伐未能加快，其中手機 、汽車 等耐用品消費偏弱，對韓國的出口產生影響。

根據這項報導，2022年全年中國的進口貿易額，韓國仍排名第2；但今年第1季的進口貿易額，韓國卻跌到第5名，依序位居美國、台灣、澳洲、日本之後。

而同在今年第1季，韓國自中國進口貿易額也較去年同期下滑7.1%。

報導分析，韓國對中國出口大減，很大程度上是因為半導體出口低迷。韓國貿易協會和韓國央行數據指出，受全球半導體需求下滑、記憶體市場價格大跌影響，第1季韓國半導體整體出口較去年同期銳減4成。

其中，韓國半導體產品對中國的出口，2022年第4季年減率已達31.7%，今年第1季年減率更達44.5%。

韓國央行報告指出，中國經濟重啟帶來的積極效果有限，內需恢復步伐未能加快，對韓國的出口產生影響。而中國經濟重啟，對進口依賴程度較低的餐飲、住宿等迅速恢復，帶動消費火速升溫；然而，手機、汽車等耐用品消費偏弱，最終產品及中間產品進口未能完全恢復。