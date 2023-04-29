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白宮記協晚宴 拜登：記者工作非犯罪 致力救援被拘留記者

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。(Getty Images)
拜登總統29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。(Getty Images)

拜登總統29日出席白宮記者協會晚宴，這是他25日正式宣布尋求連任以來，首次出席華府正式聚會，也是他任內第二次參與這項年度盛會，與數千名支持新聞自由的賓客交流。氣候活躍分子前往會場外示威，抗議拜登的環境和能源政策。

拜登在晚宴講話中，談到第一修正案的重要性，世界各地新聞自由的重要性，以及他堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。

拜登總統(右)29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不...
拜登總統(右)29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。(美聯社)

白宮記者協會晚宴為記者和政治人物提供難得的交流機會，這場晚宴也給了拜登一個難得的機會，讓他在演藝人員和媒體成員面前，展示他的幽默感。去年拜登出席自己就任總統後的首次白宮記者晚宴前，曾告訴他的團隊，他設想的演講內容，不僅只是一連串的俏皮話。

拜登在講話中談到尋求連任優先事項和他常公開討論的熱門話題，例如經濟議題和俄烏戰爭，以及對俄國和伊朗的制裁。拜登也談到解決在國外遭錯誤拘留的美國人的問題。他說，記者工作不是犯罪，新聞從業人員也不是政客的敵人。

「華爾街日報」駐俄記者格什科維奇(Evan Gershkovich)3月甫遭莫斯科當局以間諜罪名逮捕。白宮已將此案定調俄羅斯錯誤拘留，指「俄國政府這項針對美國公民」的舉措，美國「不能接受」。

此外，媒體行業過去兩周不斷傳出備受各方矚目的解僱及裁員事件，還有新聞機構面臨完成關門的困境，也成為晚宴的熱門話題。

今年受邀在晚宴中表演脫口秀橋段的嘉賓，是「每日秀」(Daily Show)喜劇演員小羅伊伍德(Roy Wood Jr.)。

氣候議題活躍分子29日前往白宮記者協會晚宴會場外鬧場，抗議拜登的環境和能源政策。...
氣候議題活躍分子29日前往白宮記者協會晚宴會場外鬧場，抗議拜登的環境和能源政策。(美聯社)

與此同時，氣候反抗組織(Climate Defiance)則在白宮晚宴的會場外「鬧場」；他們指責拜登犯下「生態滅絕」罪，指他的故意或疏忽行為已對環境造成破壞。該組織呼籲眾人加入鬧場行列，聲稱只要夠多人參與抗議，逮捕抗議者就是不可能的任務。

來源：PBS NewsHour

拜登 白宮 俄國

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