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遭美續列「301報告」重點觀察國 中方反駁成就有目共睹

中央社／台北29日電
美國最新發布的「特別301報告」繼續將中國列為重點觀察國家。（路透）
美國最新發布的「特別301報告」繼續將中國列為重點觀察國家。（路透）

美國最新發布的「特別301報告」繼續將中國列為重點觀察國家，對此，中國商務部批評美方評判缺乏客觀公正，並稱中國在保護智財權方面的進步和成就有目共睹。

美國貿易代表署（USTR）26日公布「特別301報告」，將阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯和委內瑞拉7國列為優先觀察名單，並點名中國智慧財產保護與執法仍存在許多嚴重問題。

報告指出，2022年，中國持續實施專利法、著作權法與刑法，但針對智慧財產權問題的改革步伐有所放緩，權利所有人雖然對部分積極發展表示歡迎，但對措施的充分性與有效實施以及技術轉讓、商業機密、惡意商標、假冒、網路盜版等長期存在的問題仍感到憂心。

對此，中國商務部28日以答記者問方式回應表示，這份報告有關內容偏離客觀實際，相關評判缺乏客觀公正，中方對此堅決反對。

商務部表示中國政府高度重視智財權保護，實行嚴格的保護制度，不斷加強立法保障、提高執法效能、完善管理體制並全面提升保護能力。中國在保護智財權方面的進步和成就有目共睹。

回應稱，依據世界智慧財產權組織發布的「全球創新指數報告」，中國排名由2012年的第34名上升至2022年的第11名。

中國商務部強調堅持推進高水平開放，積極對接國際高標準智財權規則，持續優化創新環境和營商環境，依法平等保護中外權利人的合法權益。願繼續與各國加強智財權交流合作，共同為全球企業營造公平競爭的市場營商環境。

商務部 盜版 指數

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