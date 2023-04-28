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尹錫悅誇長津湖美軍「奇蹟突圍」 中國火大駁「敗退」

中央社台北27日電
南韓總統尹錫悅(前)27日對國會議員發表演說。圖後左為副總統賀錦麗，後右為眾院議長麥卡錫。美聯社
南韓總統尹錫悅(前)27日對國會議員發表演說。圖後左為副總統賀錦麗，後右為眾院議長麥卡錫。美聯社

南韓總統尹錫悅27日在國會發表演說，提到1950年美中在韓激戰的長津湖戰役，引發中國反駁。中國外交部今天稱，「抗美援朝」戰爭是「偉大勝利」，當時國務卿稱長津湖戰役「敗退」。

據環球時報報導，中國外交部28日下午舉行例行記者會，環球時報記者提問：據報導，尹錫悅27日在美國會發表演說稱，在過去一個世紀裡美國直面威脅自由的挑戰，引領捍衛自由。美海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中突破中國軍隊12萬人的人海戰術，取得了奇跡般成果。中方對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧表示，中方也注意到韓國領導人發表演講的相關內容。她想強調的是，「抗美援朝」戰爭的「偉大勝利」，對中國和世界都有著重大而深遠的意義。它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強淩弱、倒行逆施、擴張侵略，必將碰得頭破血流。

毛寧意有所指稱，希望「有關國家」多做有利於世界和平和發展的事情，不要「重蹈覆轍」。

她並稱，關於長津湖戰役，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第八集團軍司令華克中將（Walton Harris Walker）也在混亂中翻車身亡。國務卿艾奇遜（Dean Gooderham Acheson）稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。

綜合外媒報導，尹錫悅27日向美國參眾兩院議員發表演說時提到，1950年韓戰最激烈的長津湖戰役。

尹錫悅說，「美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中，奇蹟般地突破了12萬中國軍隊的圍攻」。美國的兒女們為了保衛一個「他們從不知道的國家，以及他們素未謀面的人們」犧牲了生命。僅在長津湖戰役中，4500名美軍犧牲；在韓戰中，將近3萬7000名美軍陣亡。

1950年11月26日至12月11日爆發的長津湖戰役，主要戰場位於北韓長津與價川地區，中國部隊越過鴨綠江包圍以美國與南韓為主的聯合國部隊，雙方激戰造成重大傷亡，其中多數人是在酷寒中凍傷凍死。其後聯合國部隊成功突圍南撤，決定兩韓分裂的歷史命運。

南韓總統尹錫悅27日對國會議員發表演說。歐新社
南韓總統尹錫悅27日對國會議員發表演說。歐新社

長津湖 國務卿 聯合國

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