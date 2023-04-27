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「敵國恐助潛逃」檢呼籲法官 續押洩密21歲國民兵

中央社／波士頓27日綜合外電報導
因洩露軍情闖下大禍的21歲麻州空軍國民兵特薛拉高中畢業後就從軍，他在2020年高中畢業紀念冊上留言「行動勝過空談」，似乎早就預告他的動向。(Getty Iamges)
因洩露軍情闖下大禍的21歲麻州空軍國民兵特薛拉高中畢業後就從軍，他在2020年高中畢業紀念冊上留言「行動勝過空談」，似乎早就預告他的動向。(Getty Iamges)

美國空軍國民兵特薛拉被控洩露多項高度機密文件，司法部檢方今天在羈押庭庭告訴法官，特薛拉過去有發表暴力言論的紀錄，並持有不少武器，盼法官不要讓被告交保。

法新社報導，美國司法部還表示21歲的特薛拉（Jack Teixeira）仍有可能接觸到機密文件，且若獲保釋，「敵對」國家很可能會協助他逃亡。

檢方在麻薩諸塞州的渥斯特（Worcester）舉行的羈押庭表示，特薛拉對美國的國家安全構成的風險仍在，在審判都應予羈押。

特薛拉的辯護團隊表示，他們的當事人已無法再接觸到機密文件，政府誇大特薛拉對國家安全的威脅。

審理羈押庭的法官表示，他會擇期裁定特薛拉的交保聲請。

在軍中負責資通的特薛拉被控策劃10年來最具破壞性的美國機密文件外洩。

這些流入線上的機密文件顯示美國對烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊的能力感到擔憂，還透露出華府顯在監聽像以色列與韓國等盟友。

特薛拉於本月初被捕，被控最高可判處10年和5年的兩項罪名。

檢方在26日晚間提交的一份訴狀中指出，特薛拉11月在社群媒體曾表示想「殺死一堆人」，因為這可「汰除意志不堅者」。

檢方訴狀稱「他（特薛拉）已接觸且恐仍能接觸大量機密訊息，這些訊息對敵國具有巨大價值，可為他提供安全庇護並供他逃離美國」。

特薛拉被控「未經授權保有與傳輸國防訊息」及「未經授權搬動和持有機密文件或材料」，但他拒認罪。

辯方具狀表示，檢方「做出誇張判斷，稱敵國將引誘特薛拉並策劃他秘密逃離美國純屬猜測。」

司法部 社群媒體 國民兵

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