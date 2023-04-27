「華盛頓宣言可能不夠」 拜登敷衍做法 難息南韓擁核聲

拜登總統與(右)南韓總統尹錫悅(左)。(Getty Images)

南韓 總統尹錫悅1月的發言引起華府關注，他說，如果北韓 的威脅擴大，南韓有可能發展自己的核武或要求美國重新在朝鮮半島部署核武。

美國曾於1958年在南韓部署戰術核武，但在1991年冷戰結束後撤走。拜登政府不僅沒打算在朝鮮半島重新部署核武，也一直勸阻南韓自主研發核武。

華府擔心允許南韓擁核可能會鼓動日本與中東國家群起效尤。朴正熙時代制訂核武發展計畫，但在美國壓力下放棄，並於1975年加入「不擴散核武器條約」（NPT）。

尹錫悅此次訪美，跟拜登公布「華盛頓宣言」，華府承諾向首爾提供「延伸威懾」反制北韓不斷演進的核子威脅。

美方根據「華盛頓宣言」承諾了一系列安全措施，像是保證美國考慮動用核武時將跟南韓「竭盡全力」磋商。美方官員表示，這可能納入擴大演習，讓南韓戰機護送有攜帶核彈 的美國戰機。北約已經有類似的計畫，即非核武國家的戰機護送專為執行核彈攻擊的戰機。美韓雙方計畫進行電腦兵推，南韓軍隊跟監管美方核武庫的美軍戰略司令部都將參與。

美軍將部署核戰略資產到朝鮮半島與周邊地區，但不是常態性部署，核武控制權仍將在美方手中。美方前官員指出，華盛頓宣言向南韓提供了再保證，但從長遠來看可能不夠，因為北韓持續進行軍事建設。

國務院前官員、智庫「史汀生中心」傑出研究員維特表示，「這是朝著正確方向邁出的一步，但在他們有權把手指放上核彈發射鈕以前，許多南韓政府與軍方官員不會滿意」。

南韓今年做過三次民調，顯示64%至76的民眾，支持南韓自主擁核。分析家指出，美國從傳統武器延伸至核武的威懾承諾，不足以平息南韓民眾對美國核保護傘越來越多的疑慮，公眾將持續呼籲南韓取得自己的核武。

南韓智庫「世宗研究所」北韓研究中心主任鄭成長認為，南韓太輕易就放棄了核武野心，從而失去一張威力強大、本來可以對北韓打的牌，「令人極為遺憾的是，當北韓使用核武的威脅正變得越來越明確，南韓卻自願放棄退出NPT的權利」。