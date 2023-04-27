我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登難息南韓擁核聲

ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合邏輯」

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登敷衍做法 難息南韓擁核聲

編譯周辰陽／即時報導
拜登總統與(右)南韓總統尹錫悅(左)。(Getty Images)
拜登總統與(右)南韓總統尹錫悅(左)。(Getty Images)

南韓總統尹錫悅1月的發言引起華府關注，他說，如果北韓的威脅擴大，南韓有可能發展自己的核武或要求美國重新在朝鮮半島部署核武。

美國曾於1958年在南韓部署戰術核武，但在1991年冷戰結束後撤走。拜登政府不僅沒打算在朝鮮半島重新部署核武，也一直勸阻南韓自主研發核武。

華府擔心允許南韓擁核可能會鼓動日本與中東國家群起效尤。朴正熙時代制訂核武發展計畫，但在美國壓力下放棄，並於1975年加入「不擴散核武器條約」（NPT）。

尹錫悅此次訪美，跟拜登公布「華盛頓宣言」，華府承諾向首爾提供「延伸威懾」反制北韓不斷演進的核子威脅。

美方根據「華盛頓宣言」承諾了一系列安全措施，像是保證美國考慮動用核武時將跟南韓「竭盡全力」磋商。美方官員表示，這可能納入擴大演習，讓南韓戰機護送有攜帶核彈的美國戰機。北約已經有類似的計畫，即非核武國家的戰機護送專為執行核彈攻擊的戰機。美韓雙方計畫進行電腦兵推，南韓軍隊跟監管美方核武庫的美軍戰略司令部都將參與。

美軍將部署核戰略資產到朝鮮半島與周邊地區，但不是常態性部署，核武控制權仍將在美方手中。美方前官員指出，華盛頓宣言向南韓提供了再保證，但從長遠來看可能不夠，因為北韓持續進行軍事建設。

國務院前官員、智庫「史汀生中心」傑出研究員維特表示，「這是朝著正確方向邁出的一步，但在他們有權把手指放上核彈發射鈕以前，許多南韓政府與軍方官員不會滿意」。

南韓今年做過三次民調，顯示64%至76的民眾，支持南韓自主擁核。分析家指出，美國從傳統武器延伸至核武的威懾承諾，不足以平息南韓民眾對美國核保護傘越來越多的疑慮，公眾將持續呼籲南韓取得自己的核武。

南韓智庫「世宗研究所」北韓研究中心主任鄭成長認為，南韓太輕易就放棄了核武野心，從而失去一張威力強大、本來可以對北韓打的牌，「令人極為遺憾的是，當北韓使用核武的威脅正變得越來越明確，南韓卻自願放棄退出NPT的權利」。

南韓 北韓 核彈

上一則

白宮：致力降低依賴風險 不尋求美中脫鉤

延伸閱讀

白宮：致力降低依賴風險 不尋求美中脫鉤

白宮：致力降低依賴風險 不尋求美中脫鉤
美特別301報告：中列優先觀察名單 美議員點名制裁華為雲

美特別301報告：中列優先觀察名單 美議員點名制裁華為雲
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
拜登年齡成爭取連任焦點 這位潛在對手估他活不到第二任期結束

拜登年齡成爭取連任焦點 這位潛在對手估他活不到第二任期結束

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場