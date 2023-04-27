白宮：致力降低依賴風險 不尋求美中脫鉤

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）27日在華府智庫布魯金斯研究所演說。(華盛頓記者張文馨／攝影) 張文馨

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）27日在華府 智庫布魯金斯研究所表示，拜登政府的經濟政策是結合盟友，打造堅韌的供應鏈，是尋求降低依賴中國大陸的風險（derisk），並非脫鉤（decouple）；在半導體和關鍵礦物取得上，美國不能受到任何國家的脅迫。

財政部長葉倫（Janet Yellen）20日才說，美中關係不是你死我活的零和賽局，美中經濟體脫鉤的結果將是災難性的；蘇利文27日也傳達無意脫鉤的立場。

相較於川普政府發起美中貿易戰，拜登政府上台後並未立即與中國大陸恢復到過去的經濟體合作，而是以國家安全為名，通過降低通膨法和晶片法案，並實施對中國大陸的晶片與半導體製造設備的出口禁令。

拜登政府以「小院高牆」（small yard, high fence）來保護美國的關鍵科技；意即畫下直接關係到美國國安的特定技術範圍，並以高強度的措施來保護這些技術，其餘部分則可對中國大陸開放。

蘇利文表示，美國會用小院高牆捍衛自身的基礎技術，例如針對最先進的半導體科技，對中國大陸實施出口限制，並且在攸關國安的關鍵領域，強化對外投資審查；這並非北京 所說的技術封鎖，還是針對特定科技、針對少數有意以軍事挑戰美國的國家。

蘇利文表示，美國在半導體和潔淨能源所需的關鍵礦物（鋰、鈷、鎳和石墨）生產，都仰賴中國大陸在內的其他國家；他們可以此打擊美國和國安，不符合美國、盟友乃至世界利益；美國與歐盟立場一致，追求降低風險，而非脫鉤。

蘇利文表示，降低風險代表著與有彈性且有效的供應鏈，確保不會受到任何國家的脅迫。