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ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合邏輯」

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ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合乎邏輯」

編譯葉亭均／綜合27日電
艾司摩爾(ASML)執行長溫彼得(Peter Wennink)。(路透)
艾司摩爾(ASML)執行長溫彼得(Peter Wennink)。(路透)

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）26日表示，中國在受到限制，無法採購海外製科技產品的情況下，尋求發展本土的半導體設備是「合乎邏輯的」。

ASML是歐洲市值最大科技公司，在微影設備市場占據龍頭地位。微影設備是製造電腦晶片的重要設備。該公司上周公布強勁的第一季獲利，同時表示中國銷售將增加，因為中國晶片製造業者急著採購還沒有受美國限制的舊型機台，而荷蘭政府3月曾表示，將採取由美國帶頭的限制措施。

美國政府正尋求藉由阻礙中國半導體產業的方式，來減緩中國的科技與軍事提升。

溫彼得26日在ASML的年會上表示，他不擔心日本、美國或中國的競爭同業即將打造出先進的商業用微影設備，「但這當然有可能發生，因此我們絕對必須持續獲得中國的市場准入權」，由於中國是全球最大電腦晶片市場，「市場准入對我們和我們的中國客戶一樣重要」。

溫彼得表示，美國、中國和歐洲的補貼等政策將導致新的產能，最初不會被用到，這會導致更多供應過剩與短缺，就像新冠疫情時的短缺和當前的供應過剩。

不過他說，到2030年之前，全球晶片市場規模仍將擴增一倍至1兆至1.2兆美元。

溫彼得說，中國是ASML僅次於台灣和南韓的第三大市場，中國一家汽車廠計畫未來三年要生產大量電動車，需要六座或七座成熟邏輯半導體工廠支應，而這些廠都還沒興建。

晶片 疫情 電動車

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