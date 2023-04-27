美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓峰會結束後，白宮 舉行國賓晚宴，宴請韓國總統尹錫悅夫婦，歡慶美韓同盟70周年。尹錫悅在晚宴中高唱喜愛的西洋老歌「美國派」，驚豔全場，讓拜登 驚嘆：「我都不知道你會唱歌！」

影片來源：YouTube Washington Post

尹錫悅本周至美國進行國事訪問，26日舉行的美韓峰會結束後，拜登夫婦在白宮宴請尹錫悅夫婦，適逢美韓同盟70周年，據路透、韓聯社等媒體報導，晚宴共進行3個半小時，邀集200多人與會，包括好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）及擔綱晚宴演出的百老匯 歌手。

拜登在晚宴致詞表示，很高興能在美韓同盟70周年之際邀請到尹錫悅夫婦共進晚餐，「今天峰會也就進一步發展同盟的方案進行深度協議，相當具有意義」。

尹錫悅特地為了常強調自己具有愛爾蘭血統的拜登，引用愛爾蘭詩人希尼（Seamus Heaney）翻譯的史詩貝武夫（Beowulf）向70年來為維繫美韓同盟努力的各方人士表達敬意，並致敬酒詞：「為了我們固若金湯的同盟乾杯！」

在百老匯的明星歌手們獻唱一連串歌曲後，第一夫人吉兒（Jill Biden）宣布特別為尹錫悅準備的安可曲目「美國派」（American Pie），這首由美國創作歌手唐麥克林（Don McLean）譜寫的歌曲正是尹錫悅的喜愛歌曲之一。

尹錫悅先前競選總統時就曾向媒體透露「美國派」是他去唱歌的必點歌曲，這首長達8分鐘的歌曲經常與搖滾先驅巴弟哈利（Buddy Holly）事故身亡事件聯想在一起；唐麥克林在2015年以超過120萬美元高價賣出「美國派」歌詞原稿時表示，這首歌是關於無法用言語描述的美國樣貌。

百老匯歌手表演結束後，尹錫悅也在現場嘉賓的鼓動下大方上台獻唱。他說，「如果是堅定支持韓美同盟的各位所要求，我就獻唱一段」，語畢，他便跟著鋼琴伴奏獻唱約一分鐘，獲得全場來賓起立鼓掌叫好。

拜登對此驚訝表示，「我都不知道你會唱歌」，還開玩笑對賓客們說，「別期待我也會開口唱歌」。他之後隨即拿出致贈尹錫悅的驚喜禮物：「雖然唐麥克林無法與我們齊聚一堂，但他仍送來了簽名吉他。」

這場晚宴賓客除美國各界人士，首位進入美國大聯盟的韓國棒球選手朴贊浩也受邀與會，其他受邀韓國賓客包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等16名韓國跨國集團領袖。