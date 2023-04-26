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美：樂見習近平與澤倫斯基通話 聽取烏方說法

中央社華盛頓26日專電
中國國家主席習近平(左)26日和烏克蘭總統澤倫斯基(右)進行通話。美聯社
中國國家主席習近平(左)26日和烏克蘭總統澤倫斯基(右)進行通話。美聯社

中國國家主席習近平26日和烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，國務院表示，美方一直鼓勵習近平與澤倫斯基對話，直接聽取烏方說法，雙方終於通話是件好事。

面對習近平與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來首度進行會談，國務院一位不具名發言人今天告訴中央社記者，美方過去一段時間以來一直鼓勵習近平與澤倫斯基對話，雙方終於通話是件好事。

這名發言人表示，中國能直接聽取烏克蘭說法，了解為何烏國安全憂慮及領土完整性必須受到尊重，是非常重要的事。

澤倫斯基26日在推特（Twitter）發文表示，他與習近平進行了「時間長且有意義」的電話會談。他說，此次通話及任命烏克蘭駐中國大使，將會為烏中雙邊關係發展注入強而有力動能。

根據中國官媒央視報導，澤倫斯基在電話中說明他對當前「烏克蘭危機」的看法，並感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，同時歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

根據央視新聞，習近平表示在「烏克蘭危機」問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談，指作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。

至於烏中領導人通話，是否代表中國有意在俄烏戰爭中扮演居中協調角色，美國國務院匿名發言人指出，中國及他國皆能扮演角色，在外交上支持促成符合主權、領土完整性等基本原則的結果。

這名發言人也重申美方原則，亦即關乎烏克蘭的事都需要烏國參與（nothing about Ukraine without Ukraine）。

烏克蘭 澤倫斯基 習近平

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