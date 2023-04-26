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習近平與澤倫斯基26日電話長談

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」 對北韓延伸核嚇阻

中央社華盛頓26日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅25日到白宮，與總統拜登、第一夫人吉兒拜登見面。(歐新社)
南韓總統尹錫悅25日到白宮，與總統拜登、第一夫人吉兒拜登見面。(歐新社)

總統拜登南韓總統尹錫悅今天可望就嚇阻北韓升高核威脅深化合作，將在白宮宣布加強核防護的「華盛頓宣言」，包括美國一艘核飛彈潛艦將訪問南韓，創數十年以來首例。

路透社報導，白宮安排的隆重盛大儀式之外，這兩個盟友也會利用南韓總統逾十年以來首度對美國進行國事訪問的機會，向北韓領導人金正恩發出警告。

拜登和尹錫悅可望發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration）。美國官員表示，此宣言將會公布新設「美國－大韓民國核諮商小組」（U.S.-ROK Nuclear Consultative Group），就美國嚇阻和回應區域核事件提出應變計畫和呼籲。

美國高階官員在電話簡報會中告訴記者，美韓將會確認外交是對北韓問題最好的解決之道，華府並將宣布對南韓部署一艘彈道飛彈潛艦等先進武力，展現軍威。這將是自從1980年代以來首度有這種美國潛艦訪韓。

官員強調，美國核武不會重返朝鮮半島，南韓不能夠干預美方核武使用決策的作法也會繼續。

南韓還會再度確認它對核不擴散條約的承諾及無核地位。

拜登政府一名高階官員說：「這是仿照我們於冷戰高峰時期，面臨著類似的潛在外部威脅而對歐洲盟友所採方針。」

官員表示，美國已就相關作法事先向中國簡報，藉以緩和區域緊張。

法新社報導，美韓同盟以「華盛頓宣言」作為對北韓以飛彈試射和核武不斷升高區域緊張情勢的回應，華府於緊盯蘇聯而對歐洲進行戰略防禦的冷戰時期也有類似作法。

一名高階官員在拜登和尹錫悅會面之前說：「冷戰高峰我們與非常密切的少數歐洲盟友曾經如此；事實上，美國從那個時候以來，就不曾採取這些作法。我們正尋求藉由採取這些新作法、新步驟，確保我們對於延伸嚇阻的承諾是毋庸置疑的。」

官員說：「我們將宣布我們有意採取藉由定期部署戰略資產、讓我們的嚇阻作用更加明顯的作法，包括一艘美國核彈道飛彈潛艦訪問南韓，這案例自從1980年代初期以來就不曾發生過。」

這名官員還說，潛艦之外，也將會有「定期的」其他主要平台，「包括轟炸機或航空母艦」，但是那些資產不會有據點，當然也不會有核武」。

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