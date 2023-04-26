債限憂慮升溫 市場估最後期限將提前到6月

美國眾院議長麥卡錫。（美聯社）

美國舉債上限憂慮再度升溫，市場把聯邦政府可能耗盡現金、無法償付債務的預估時間點提前到6月。共和黨 籍聯邦眾議院議長麥卡錫本周正急忙與眾院 同僚敲定對共和黨版舉債上限法案的共識，希望團結以過半席次優勢在眾院通過，白宮則說，若收到共和黨版法案，總統拜登將否決。

最近美國1個月期國庫券賣壓加劇，便凸顯市場憂慮。Tradeweb數據顯示，美國1個月期國庫券25日盤中攀漲47.7個基點到4.03%，從上周五以來已上漲68.2個基點。德意志銀行研究員Jim Reid說，1個月期和3個月期國庫券的殖利率 差也可看到投資人的憂心，因為除非聯準會（Fed）升息或降息，兩者的殖利率差不會差太多，但在25日盤中，3個月期國庫券殖利率高於5%，比1個月期國庫券殖利率高出超過1個百分點。

交易員和分析師都認為，財政部耗盡非常規手段、無法履行債務義務的「X日」，已提前到6月，而非原先估算的7到8月。高盛分析師團隊指出，基本情境是若聯邦稅收只減少30%，舉債上限期限將落在7月底，但若減少35%，X日可能提前到「6月初」。

Academy證券公司美國公債交易部門主管David Gagnon說，一開始大家都試著買在X日前到期的美國國庫券，但現在稅收低於預期，成為市場重新調整預期的主因，他認為政府可能耗盡現金的日期為6月6日，降低了1個月期國庫券的價值。

強化市場憂懼的，還有財政部長葉倫25日警告，若國會未處理舉債上限問題，將造成重的經濟後果，不只攸關聯邦政府無法支付款項給上百萬名美國人，「長期而言，債務違約可能永久提高舉債成本」。美國已在1月觸及31.4兆美元的舉債上限，促使財政部動用非常規手段保存現金。

麥卡錫正與同黨眾議員規劃本周表決共和黨版法案，提高舉債上限約一年，同時要縮減支出、取消拜登政府的一些指標政策，包括綠能稅務補貼與學貸豁免。不過，這項法案已遭遇一些共和黨議員的反對，認為應該砍更多聯邦救助計畫支出，但共和黨在眾院只有微薄過半席次優勢，僅以222席勝過民主黨的218席，代表若所有眾議員都參與投票，共和黨至少不能跑四票。

美國國會預算辦公室（CBO）25日估算，共和黨版的舉債上限法案將在未來十年削減4.8兆美元的政府赤字，其中約3.2兆美元的削減額，來自計畫提案維持2024年度的整體裁量性支出於2022年水準，並限制支出每年增加1%。