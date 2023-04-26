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債限憂慮升溫 市場估最後期限將提前到6月

編譯簡國帆／綜合外電
美國眾院議長麥卡錫。（美聯社）
美國眾院議長麥卡錫。（美聯社）

美國舉債上限憂慮再度升溫，市場把聯邦政府可能耗盡現金、無法償付債務的預估時間點提前到6月。共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫本周正急忙與眾院同僚敲定對共和黨版舉債上限法案的共識，希望團結以過半席次優勢在眾院通過，白宮則說，若收到共和黨版法案，總統拜登將否決。

最近美國1個月期國庫券賣壓加劇，便凸顯市場憂慮。Tradeweb數據顯示，美國1個月期國庫券25日盤中攀漲47.7個基點到4.03%，從上周五以來已上漲68.2個基點。德意志銀行研究員Jim Reid說，1個月期和3個月期國庫券的殖利率差也可看到投資人的憂心，因為除非聯準會（Fed）升息或降息，兩者的殖利率差不會差太多，但在25日盤中，3個月期國庫券殖利率高於5%，比1個月期國庫券殖利率高出超過1個百分點。

交易員和分析師都認為，財政部耗盡非常規手段、無法履行債務義務的「X日」，已提前到6月，而非原先估算的7到8月。高盛分析師團隊指出，基本情境是若聯邦稅收只減少30%，舉債上限期限將落在7月底，但若減少35%，X日可能提前到「6月初」。

Academy證券公司美國公債交易部門主管David Gagnon說，一開始大家都試著買在X日前到期的美國國庫券，但現在稅收低於預期，成為市場重新調整預期的主因，他認為政府可能耗盡現金的日期為6月6日，降低了1個月期國庫券的價值。

強化市場憂懼的，還有財政部長葉倫25日警告，若國會未處理舉債上限問題，將造成重的經濟後果，不只攸關聯邦政府無法支付款項給上百萬名美國人，「長期而言，債務違約可能永久提高舉債成本」。美國已在1月觸及31.4兆美元的舉債上限，促使財政部動用非常規手段保存現金。

麥卡錫正與同黨眾議員規劃本周表決共和黨版法案，提高舉債上限約一年，同時要縮減支出、取消拜登政府的一些指標政策，包括綠能稅務補貼與學貸豁免。不過，這項法案已遭遇一些共和黨議員的反對，認為應該砍更多聯邦救助計畫支出，但共和黨在眾院只有微薄過半席次優勢，僅以222席勝過民主黨的218席，代表若所有眾議員都參與投票，共和黨至少不能跑四票。

美國國會預算辦公室（CBO）25日估算，共和黨版的舉債上限法案將在未來十年削減4.8兆美元的政府赤字，其中約3.2兆美元的削減額，來自計畫提案維持2024年度的整體裁量性支出於2022年水準，並限制支出每年增加1%。

共和黨 殖利率 眾院

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