我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的需要日走萬步？65歲以上減半也能有助健康

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

拜登拚連任 第一站爭取工會選票

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登25日宣布競選連任，在華府一場工會活動致辭。(美聯社)
總統拜登25日宣布競選連任，在華府一場工會活動致辭。(美聯社)

總統拜登25日宣布競選連任，並在華府一場工會活動致辭，爭取藍領意味不言可喻；他在競選連任的影片中，引共和黨極端主義為鑑，呼籲選民再給機會「讓我們完成工作。」

現年80歲的拜登已刷新最年長的美國總統紀錄，若順利連任，卸任時將是86歲。

拜登的競選帳號在社群媒體發布競選連任影片，他自己很快在北美建築工會立法會議的活動現身致詞，工會是民主黨的基本盤。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）將隨著拜登再戰，她預計25日晚間在華府霍華德大學（Howard University）發表支持墮胎權利的演說，霍華德大學是全美知名的非裔大學。

拜登在歡呼聲中走上舞台，他稱在自己總統任內創造了1200萬個工作機會，失業率3.5%，創下近50年的低點；美國需要更完善的基礎建設，把包含半導體在內的關鍵供應鏈帶回美國，以打造更強的競爭力；全美要安裝50萬個電動汽車充電樁，需要由工會的工人來完成。

拜登說，「我們的經濟計畫正在奏效，我們現在必須完成工作，且還有更多可以做的。」他提到自己的藍圖就是重建美國，推動美國製造，並自稱是最挺工會的美國總統。

拜登也將矛頭對準共和黨內以川普為首的「使美國再度偉大」（MAGA）者，他說，這些極端主義者與現任政府努力的方向截然不同，他們努力抵銷美國為爭取基本工資和醫療保險等所做的努力。

拜登競選團隊將未來4年定義為對抗共和黨的極端主義，質疑共和黨會替女性做出醫療決定、禁書、告訴人們可以愛誰，同時讓投票更困難。

競選活動如火如荼，民調數字卻顯示，民主黨支持者自己對拜登以高齡出任美國總統的重任都心存疑慮。

華盛頓郵報綜合近兩年的8次全國民調報導，38%的民主黨人支持拜登再戰，57%期待能有別人。相較川普第一任期結束前，有73%的共和黨人支持共和黨再度提名川普，前任民主黨總統歐巴馬也有75%支持度。

美聯社引述民調結果報導，僅47%的民主黨人支持拜登再戰，這已經比2月的37%提高10個百分點。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，包含51%的民主黨支持者在內的7成美國人不想看到拜登競選連任。

就在拜登宣布競選連任同日，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在例行記者會被問到拜登是否會做完8年任期，她一開始卻沒給出肯定答覆，稍後才澄清說，若總統順利連任，就會做滿8年。

共和黨總統角逐戰目前仍由前總統川普領先，2024年很可能上演拜登與川普對戰續集。

NBC報導，拜登的施政不滿意度在全體成年人群體間降至41%，在中間選民僅30%，雖然多數選民希望拜登不要競選連任，但整體而言，拜登仍比川普受歡迎；拜登在38%的選民心中具正面形象（48%投下負面票），給川普投正面票的美國人為34%，過半（53%）認為川普形象不佳。

NBC分析，即便選民不那麼支持拜登，看在討厭川普的分上，這張票還是可能進入民主黨手中。

美國選舉研究網站「五三八」（FiveThirtyEight）分析，拜登2021年1月挾著53%的支持度進入白宮，反映了選民對川普的高度不滿；直到8月民調呈現斷崖式下跌，究其原因包含疫情蔓延、經濟衰退與美軍自阿富汗撤軍爭議；當拜登的不滿意度超越滿意度後就再沒恢復，這也是美國總統執政的常態。

五三八分析，拜登仍受左翼歡迎，民主黨支持者雖然對他的年紀有疑慮，但不會反對他繼續執政；華爾街日報日前以捉對廝殺為模式調查發現，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的支持度小幅領先拜登，而拜登又領先川普，不過這些差距都在民調的誤差範圍內；五三八分析，這將是一場激烈競爭的選戰。

拜登 川普 民主黨

上一則

快看世界／罕見特大「地磁暴」 各地紅色極光大爆發

下一則

伯恩斯駐華一年才遞交國書 美否認中國藉機報復

延伸閱讀

自詡「南韓頭號推銷員」 尹錫悅明會拜登

自詡「南韓頭號推銷員」 尹錫悅明會拜登
為民主挺身而出 拜登釋出影片 宣布競選連任

為民主挺身而出 拜登釋出影片 宣布競選連任
拜登慎選連任起跑時機 黨內挑戰少 全力攻川普

拜登慎選連任起跑時機 黨內挑戰少 全力攻川普
參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數

參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04

超人氣

更多 >
停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆
女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院