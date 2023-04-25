盧沙野禍從口出 北京頻打圓場各方仍不買帳

中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)

中國駐法國大使盧沙野 點名脫離前蘇聯的國家無主權國地位慘遭各方聲討，即使北京 當局頻打圓場各方仍不買帳，像是捷克外長利帕夫斯基就在推特發文抨擊盧是「令人震驚的無能」。

美國之音（VOA）今天報導，捷克外交部長利帕夫斯基24日發推文說：「中國駐法大使質疑波羅的海至中亞等多國主權，他的自曝若非是令人震驚的無能，要不然就是與國際法基礎相互矛盾的危險立場。」

利帕夫斯基當時還預測，盧沙野這番站不住腳的論述，「他的總部」（his HQ）將與他劃清界線。

果不其然，中國外交部發言人毛寧當天主持例行記者會表示，中國尊重前蘇聯加盟共和國獨立後的主權國家地位，包括烏克蘭。

報導說，盧沙野發表引發爭議的談話後，中國對歐洲關係的苦心經營很可能遭遇重挫。

歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟27國在24日的外長會議評估和重新校準對中國的戰略，而盧沙野的言論則是外長們討論的問題之一。

歐盟理事會（EU Council）主席米歇爾（Charles Michel）指出，歐盟領導人將在今年6月的峰會，討論歐盟對中國的立場以及與北京的未來關係。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員費克斯（Liana Fix）則說，這並非中方首次必須收回盧沙野的言論，還說盧反映北京的「非官方思維」，仍認為俄羅斯的影響力及於前蘇聯國家。

費克斯表示，也不排除盧沙野意圖藉此試水溫，觀察民眾和其他盟國的反應如何，並說這起事件凸顯歐洲對中國政策面臨挑戰。

賓州大學當代中國研究中心訪問研究學者馬瑞欣（Neysun Mahboubi）不解盧沙野受訪的聲稱並發推文指出，可能是這位大使不小心脫口而出或是得到授權的蠢言，無論是哪種情況，這種無能都令人震驚。

香港南華早報（SCMP）今天報導，法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）24日上午出席布魯塞爾經濟暨全球研究所（Bruegel）舉辦的活動表示，湊巧下午盧沙野將出席法國外交部的例會，很顯然屆時「我們會非常不高興」。

另個受邀出席的政要、歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則說，他稍晚將會見中國商務部長王文濤，並要求對方解釋清楚。

更有近80名歐洲議員在法國「世界報」（Le Monde）發表公開信，呼籲法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）宣布把盧沙野列為不受歡迎人物。

向來對中國外交政策不假辭色的立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則指控北京，仿效俄羅斯入侵烏克蘭前的行徑，並指盧沙野的說法，加深各方認為中國不可能公正調停俄烏戰爭的認知。