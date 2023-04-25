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盧沙野禍從口出 北京頻打圓場各方仍不買帳

中央社台北25日電
中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)
中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)

中國駐法國大使盧沙野點名脫離前蘇聯的國家無主權國地位慘遭各方聲討，即使北京當局頻打圓場各方仍不買帳，像是捷克外長利帕夫斯基就在推特發文抨擊盧是「令人震驚的無能」。

美國之音（VOA）今天報導，捷克外交部長利帕夫斯基24日發推文說：「中國駐法大使質疑波羅的海至中亞等多國主權，他的自曝若非是令人震驚的無能，要不然就是與國際法基礎相互矛盾的危險立場。」

利帕夫斯基當時還預測，盧沙野這番站不住腳的論述，「他的總部」（his HQ）將與他劃清界線。

果不其然，中國外交部發言人毛寧當天主持例行記者會表示，中國尊重前蘇聯加盟共和國獨立後的主權國家地位，包括烏克蘭。

報導說，盧沙野發表引發爭議的談話後，中國對歐洲關係的苦心經營很可能遭遇重挫。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟27國在24日的外長會議評估和重新校準對中國的戰略，而盧沙野的言論則是外長們討論的問題之一。

歐盟理事會（EU Council）主席米歇爾（Charles Michel）指出，歐盟領導人將在今年6月的峰會，討論歐盟對中國的立場以及與北京的未來關係。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員費克斯（Liana Fix）則說，這並非中方首次必須收回盧沙野的言論，還說盧反映北京的「非官方思維」，仍認為俄羅斯的影響力及於前蘇聯國家。

費克斯表示，也不排除盧沙野意圖藉此試水溫，觀察民眾和其他盟國的反應如何，並說這起事件凸顯歐洲對中國政策面臨挑戰。

賓州大學當代中國研究中心訪問研究學者馬瑞欣（Neysun Mahboubi）不解盧沙野受訪的聲稱並發推文指出，可能是這位大使不小心脫口而出或是得到授權的蠢言，無論是哪種情況，這種無能都令人震驚。

香港南華早報（SCMP）今天報導，法國歐洲事務部長布恩（Laurence Boone）24日上午出席布魯塞爾經濟暨全球研究所（Bruegel）舉辦的活動表示，湊巧下午盧沙野將出席法國外交部的例會，很顯然屆時「我們會非常不高興」。

另個受邀出席的政要、歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則說，他稍晚將會見中國商務部長王文濤，並要求對方解釋清楚。

更有近80名歐洲議員在法國「世界報」（Le Monde）發表公開信，呼籲法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）宣布把盧沙野列為不受歡迎人物。

向來對中國外交政策不假辭色的立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則指控北京，仿效俄羅斯入侵烏克蘭前的行徑，並指盧沙野的說法，加深各方認為中國不可能公正調停俄烏戰爭的認知。

盧沙野 歐盟 北京

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