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美籲G7完全禁止向俄國出口 金融時報：歐盟、日本反對

編譯張君堯／即時報導
作為世界最發達經濟體峰會前談判的一部分，歐盟和日本反對美國提出「七大工業國組織國家禁止向俄羅斯出口所有產品」的提議。（路透）
作為世界最發達經濟體峰會前談判的一部分，歐盟和日本反對美國提出「七大工業國組織國家禁止向俄羅斯出口所有產品」的提議。（路透）

作為世界最發達經濟體峰會前談判的一部分，歐盟日本反對美國提出「七大工業國組織（G7）國家禁止向俄羅斯出口所有產品」的提議。

根據英國「金融時報」見到的文件，正在為下個月在廣島舉行的峰會起草的七大工業國集團領導人聲明中包括承諾以全面出口禁令和少數豁免取代目前對俄羅斯的制裁制度，全面出口禁令將包括對農產品、醫療和其他產品的豁免。

據2名官員稱，這項提議是由美國提出，在此之前華盛頓當局對現有系統的漏洞百出、使俄羅斯能夠繼續進口西方技術感到沮喪，但據3位了解討論情況的人士透露「日本和歐盟國家的代表在上周的籌備會議上表示此舉不可行」，其中一名不願姓名的官員更直言「從我們的角度來看，這根本不可能」。

白宮國家安全委員會則拒絕就與七大工業國組織夥伴的談話發表評論，但表示美國將「繼續尋找讓俄羅斯承擔責任的方法」。這樣的分歧突顯出七大工業國領導人缺乏額外選擇，在經歷14個月的戰爭後仍舊尋求增加對俄國總統普亭（Vladimir Putin）政權的經濟懲罰，此前更已採取一系列旨在切斷俄羅斯經濟的制裁措施。

七大工業國領導人將於5月19日在廣島舉行為期3天的峰會，重點討論俄羅斯對烏克蘭開戰的影響、經濟安全、綠能投資以及印太地區等。

俄羅斯 歐盟 日本

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