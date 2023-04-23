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中國大使指前蘇聯國主權未定惹議 法國要中方說清楚

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中國大使指前蘇聯國主權未定惹議 法國要中方說清楚

中央社巴黎23日綜合外電報導
中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)
中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)

中國駐法國大使盧沙野質疑烏克蘭等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，引發各方抨擊，法國今天聲援烏克蘭等所有受影響的盟國，並要中國說清楚。

路透報導，法國LCI新聞台節目21日晚間專訪盧沙野，主持人問起他對克里米亞（Crimea）是否為烏克蘭一部分的立場時，盧沙野說，歷史上它是俄羅斯的一部分，後來由前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）交給烏克蘭。

➤➤➤盧沙野質疑前蘇聯國家主權 烏克蘭總統顧問批荒謬

盧沙野說：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

法國今天回應說，「全力支持」所有受影響的盟國，這些國家是在「經過幾十年的壓迫」後獲得獨立。

法國外交部發言人說：「尤其是烏克蘭，它包含克里米亞的邊界範圍在1991年得到包括中國在內整個國際社會的承認。」

發言人說，中國必須澄清盧沙野的言論是否反映中國政府立場。

➤➤➤中國駐法大使盧沙野稱「前蘇聯國家主權未定」 東歐多國抗議

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞都曾是前蘇聯的一部分，它們的回應與法國相同。

中國外交部沒有立即回應路透相關詢問。

烏克蘭 盧沙野 克里米亞

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