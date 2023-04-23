中國大使指前蘇聯國主權未定惹議 法國要中方說清楚

中國駐法國大使盧沙野是北京「戰狼外交」的代表人物，從來不怕引起爭議。(路透)

中國駐法國大使盧沙野 質疑烏克蘭 等前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，引發各方抨擊，法國今天聲援烏克蘭等所有受影響的盟國，並要中國說清楚。

路透報導，法國LCI新聞台節目21日晚間專訪盧沙野，主持人問起他對克里米亞 （Crimea）是否為烏克蘭一部分的立場時，盧沙野說，歷史上它是俄羅斯的一部分，後來由前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）交給烏克蘭。

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盧沙野說：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

法國今天回應說，「全力支持」所有受影響的盟國，這些國家是在「經過幾十年的壓迫」後獲得獨立。

法國外交部發言人說：「尤其是烏克蘭，它包含克里米亞的邊界範圍在1991年得到包括中國在內整個國際社會的承認。」

發言人說，中國必須澄清盧沙野的言論是否反映中國政府立場。

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波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞都曾是前蘇聯的一部分，它們的回應與法國相同。

中國外交部沒有立即回應路透相關詢問。