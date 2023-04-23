蘇丹內亂第2周多國急撤僑 美使館人員撤離喀土穆

蘇丹內亂持續擴大，死傷人數不斷增加。（美聯社）

蘇丹準軍事組織和政府軍間的激戰在短暫停火後進入第2周，多國陸續展開撤僑，沙烏地阿拉伯 今天率先宣布將公民送抵沙國安全地區，美國大使館 人員也已平安撤離。

路透報導，由於機場關閉，空域也不安全，成千上萬的外國人無法離開，但多國表示，正在為可能撤離數以千計國民做準備。

蘇丹武裝團體「快速支援部隊」和政府軍交戰已造成數百人死亡、數千人受傷，倖存者則面臨電力和食物短缺等困境。

沙烏地阿拉伯外交部宣布，91名沙國公民以及來自科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、突尼西亞、巴基斯坦、印度、保加利亞、孟加拉、菲律賓、加拿大和布吉納法索的國民已「安全抵達」。

沙國海軍把包括外交人員和國際官員等平民從蘇丹港（Port Sudan）穿越紅海（Red Sea）載到沙國港口吉達（Jeddah），與此同時，蘇丹交戰雙方在21日開齋節當天短暫停火後，又重新開始激戰。

約旦也將循同樣路線撤離公民。

美國拜登 今天晚間表示，美軍已將美國大使館人員撤出蘇丹首都喀土穆。

拜登在聲明中說：「今天，在我的命令下，美軍展開行動，將美國政府人員撤出喀土穆。」

蘇丹軍方今天稍早表示，政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）接到多國領導人電話，要求「協助撤離公民和外交使團並保障安全」。

軍方當時表示，預計會在「接下來數小時內」開始撤離各國僑民。軍方還說，美國、英國、法國和中國正計劃出動軍機把公民撤離蘇丹。