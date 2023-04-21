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中國前駐美大使：美國想跟中國對話 不能只靠說

中央社台北21日電
中國前駐美大使崔天凱21日出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇。美聯社
中國前駐美大使崔天凱21日出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇。美聯社

中國迄今拒絕美國提議高層對話，中國前駐美大使崔天凱今天以台灣為例，批評美方說一套、做一套，何以取信於人。他說，「對話如果沒有誠意，不能平等相待，也不見得能解決問題」。

崔天凱21日出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇，期間接受官媒央視博主「玉淵譚天」專訪談近期陷入歷史低位的中美關係。

當被問及中國學者鄭永年近日提到，「中美關係很重要，但對中美雙方來說，並不是唯一的外交關係」，崔天凱說，中國、美國這兩個這麼大的國家，作為世界前兩大經濟體，兩國還都是聯合國安理會常任理事國，在世界上也有各自的重要性。這兩個國家之間按理說應該有更多的交往，包括政府之間的交往，包括高層的交往，這種交往應該是相當頻繁的，相當經常的，「但是現在很難做到這一點」。

崔天凱認為這主要有兩個問題：

第一個就是「能不能真正做到相互尊重」。兩個國家之間交往跟兩個人之間交往一樣，如果不是平等相待，相互尊重，怎麼交往下去？但是美國有些人，他的習慣思維就是說我要強勢來對付你，言下之意他是強勢，就要把對方打成弱勢。用他們的話說就是要從實力地位出發來和你交往，老是這種心態，不能平等相待，不能尊重對方，怎麼交往？

他說，中國有句古話叫「智者不惑，仁者不憂，勇者不懼」。你要是智者、仁者、勇者，你不需要每天把實力掛在嘴上，這麼說可能正是心裡沒底的表現。「我覺得這是影響中美交往，包括高層交往一個很重要的原因。」

第二個，就是「能不能做到言而有信」。崔天凱說，現在經常看到這樣的現象，中美之間有一次正式的交往，甚至相當高層級的交往，然後美國表態好像也還可以，講了幾個不，幾個無意，回過頭去馬上就提升跟台灣的官方關係，馬上就繼續賣武器給台灣，甚至幫台灣在國際上去搞什麼國際空間，然後抹黑中國，然後是脫鉤斷鏈，制裁中國企業，就幹一系列的事情。

「你說的一套做的一套，何以取信於人？」崔天凱反問，如果官方的高層溝通會晤，你說的話不能取信於人，這些交往還有什麼意義？他覺得這兩個問題如果不解決，會繼續影響中美之間的交流。

針對美國最近一直在釋放希望對話的信號，崔天凱則說：「不對話肯定解決不了問題。對話如果沒有誠意，不能平等相待，也不見得能解決問題。」

崔天凱表示，原來美國人很喜歡說一句話，他嫌中美之間對話多了，他說「我們不能為了對話而對話」。現在回過頭來看，中國也可以跟他說同樣的話：「你如果沒有誠意，沒有一個平等相待的態度，那光為了對話而對話也沒有多大意義」。

中國前駐美大使崔天凱21日出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇。Get...
中國前駐美大使崔天凱21日出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇。Getty Images

崔天凱 聯合國

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