從紐約到東京 中國海外警察站遍布全球各大城市

61歲盧建旺（中）17日遭逮捕，他涉嫌於曼哈頓唐人街地區運作一間中國「秘密警察局」。路透

美國執法官員最近逮捕兩名涉嫌在曼哈頓華埠運作中國「秘密警察 站」的紐約居民，這類遍布美國各地的非法組織，不過是北京 用來鎮壓海外異議人士的冰山一角。

政治新聞媒體Politico報導，除了紐約，北京當局也在倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市廣設海外警察站。

司法部本周起訴兩名華裔居民，指控他們在曼哈頓運作中國秘密警察站，追蹤海外異議人士，凸顯北京日益將觸角延伸至海外，騷擾和壓制全球各地的批評者。

這也顯示北京在某種程度上，成功在西方國家內部發揮影響力並侵犯他國主權，且多能規避執法。

歐美的安全機構正在調查100多個設施，一個倡議組織去年9月揭露這些設施是中國安全機構的海外據點。在美國，除了本周鎖定的目標外，至少還有兩個所謂的海外服務站。

眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說：「這些秘密警察站暴露出中國公然無視且不尊重美國的規則和隱私。」他敦促拜登政府「根除這些侵犯美國主權的行為」。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）昨天在聲明中表示，中國秘密警察站使美國成為「獨裁者獵場」的風險增加。

總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在美國、加拿大 、奈及利亞、日本、阿根廷和西班牙等國家/地區設立的這類設施已增至100多個。

保護衛士在報告中說，設立這些警察站的目的之一是「說服」涉嫌犯罪的中國公民返回中國。

至少有5國政府證實，其中至少有一些確實是中國政府的行動，這些行動違反了禁止外國警務人員在其境內活動的法律。英國、日本及荷蘭等國家正在對其他中國海外警察站展開調查，但尚未逮捕與這些行動有關的個人。

德國政府上個月透露，北京拒絕遵守柏林對關閉境內兩個非法中國警察站的要求。希臘警方去年12月宣布，他們正在調查中國在雅典市中心的類似行動。荷蘭媒體去年10月報導境內存在兩個非法的中國警察站，北京當局予以否認，荷蘭政府承諾將調查這些指控。愛爾蘭政府則於同月下令關閉都柏林一個類似設施。

英國內政大臣菲利普（Chris Philp）今天表示，據報至少有3個中國非法警察站在英國運作，警方仍在持續調查相關情事。

保護衛士在報告中說，多倫多地區有4個這類據點，溫哥華地區有3個，蒙特婁地區還有2個未列入名單。加拿大媒體上個月引述機密情報文件報導，北京曾干預加拿大2019年和2021年聯邦選舉，使中國在加拿大的潛在惡意活動成為熱門話題。

Politico報導，中國在海外的非法警察站並不容易被發現。北京將其設置在看似合法的企業或組織中，為他們的行動做幌子，並且謹慎經營，不宣傳真實目的。當地的知情者也不願與當局聯繫，因為擔心中國政府可能會報復他們或在中國的家人。

「人權觀察」（Human Rights Watch）的中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）說：「我想一定還有更多，只是沒被列在某些公開網站上。」

若干歐洲人士希望，紐約起訴涉嫌運作中國秘密警察站的華裔居民，將有助在全球推動更多相關行動。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，歐洲應該「利用」美國在紐約行動所提供的機會，讓民主國家團結起來，「向中國展示它的局限性」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點