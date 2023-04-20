葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協

財政部長葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說。路透

財政部長葉倫 （Janet Yellen）20日發表演說稱，美中關係不是你死我活的零和賽局，美中經濟體脫鉤的結果將是災難性的；美國尋求與中國建立健康的經濟關係，同時堅定捍衛國家利益與人權價值觀，葉倫預告還會針對攸關國家安全的技術祭出新禁令。

葉倫表示，「我們尋求與中國建立健康的經濟關係。」亦即促進兩國成長和創新，依據國際規範行事，在經濟領域良性競爭。

葉倫談到，許多人認為美中衝突難以避免，是受到「美國衰落論」影響；這個論調錯誤存在數十年，美國在在展示有能力應對新挑戰。

葉倫說，美國在疫情大流行後實現最強勁的經濟復甦，仍需要控制通貨膨脹和應對區域銀行倒閉等問題；中國有著耀眼的經濟崛起數字，同樣面臨人口老化和勞動力衰退等若干短期不利因素。

葉倫表示，美國仍是全球最具活力與繁榮的經濟體，毋需害怕與任何國家健康地競爭；她也說，美中脫鉤對兩國而言是災難性的，也破壞全球穩定，美國不尋求脫鉤。

葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說；她呼籲能與中方對口官員溝通，在北京 完成領導階層交班後，與新一批官員展開重要且實質性的對話，以管理雙邊關係，並合作解決中低收入國家債務與氣候變遷問題。

美中關係緊張，拜登政府去年10月以國家安全為由，設置半導體產業的對中出口禁令，造成美中以及全球國家在半導體產業的重新調整，中方一狀告上世界貿易組織（WTO），爭訟還在進行。

葉倫說，她相信美中能負責任地管理雙邊經濟關係，美國在國家安全和人權領域也不會妥協。

葉倫重申，保護特定技術免受解放軍和中國安全機構侵害，符合美國重大國安利益，美國可以出口管制、可以制裁，也會審查外國投資 是否存在國安風險，並採取必要手段來應對。

葉倫預告，財政部正在考慮一項計畫，以限制在攸關重大國安利益的特定技術領域的對外投資。

針對人權，葉倫表示，中國也簽署了聯合國的人權公約，卻持續在新疆、香港、西藏等地侵犯人權，美國除了表達嚴正關切，也會持續採取行動，並與盟友合作實施，增加效率。

此外，葉倫臚列中國在經濟領域發動的不公平做法，如對美國商品進入中國市場設置貿易壁壘；北京運用經濟影響力報復或脅迫其他貿易夥伴，以追求政治目標。

葉倫表示，美國將持續與盟友和夥伴協調，應對中方種種不公平的經濟作為，例如推動友岸外包，減少供應鏈可能出現的漏洞；和七大工業國（G7）共同投資全球基礎建設。