我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BJ's賣場採購 你要知五秘密

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協

記者張文馨／華盛頓即時報導
財政部長葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說。路透
財政部長葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說。路透

財政部長葉倫（Janet Yellen）20日發表演說稱，美中關係不是你死我活的零和賽局，美中經濟體脫鉤的結果將是災難性的；美國尋求與中國建立健康的經濟關係，同時堅定捍衛國家利益與人權價值觀，葉倫預告還會針對攸關國家安全的技術祭出新禁令。

葉倫表示，「我們尋求與中國建立健康的經濟關係。」亦即促進兩國成長和創新，依據國際規範行事，在經濟領域良性競爭。

葉倫談到，許多人認為美中衝突難以避免，是受到「美國衰落論」影響；這個論調錯誤存在數十年，美國在在展示有能力應對新挑戰。

葉倫說，美國在疫情大流行後實現最強勁的經濟復甦，仍需要控制通貨膨脹和應對區域銀行倒閉等問題；中國有著耀眼的經濟崛起數字，同樣面臨人口老化和勞動力衰退等若干短期不利因素。

葉倫表示，美國仍是全球最具活力與繁榮的經濟體，毋需害怕與任何國家健康地競爭；她也說，美中脫鉤對兩國而言是災難性的，也破壞全球穩定，美國不尋求脫鉤。

葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說；她呼籲能與中方對口官員溝通，在北京完成領導階層交班後，與新一批官員展開重要且實質性的對話，以管理雙邊關係，並合作解決中低收入國家債務與氣候變遷問題。

美中關係緊張，拜登政府去年10月以國家安全為由，設置半導體產業的對中出口禁令，造成美中以及全球國家在半導體產業的重新調整，中方一狀告上世界貿易組織（WTO），爭訟還在進行。

葉倫說，她相信美中能負責任地管理雙邊經濟關係，美國在國家安全和人權領域也不會妥協。

葉倫重申，保護特定技術免受解放軍和中國安全機構侵害，符合美國重大國安利益，美國可以出口管制、可以制裁，也會審查外國投資是否存在國安風險，並採取必要手段來應對。

葉倫預告，財政部正在考慮一項計畫，以限制在攸關重大國安利益的特定技術領域的對外投資。

針對人權，葉倫表示，中國也簽署了聯合國的人權公約，卻持續在新疆、香港、西藏等地侵犯人權，美國除了表達嚴正關切，也會持續採取行動，並與盟友合作實施，增加效率。

此外，葉倫臚列中國在經濟領域發動的不公平做法，如對美國商品進入中國市場設置貿易壁壘；北京運用經濟影響力報復或脅迫其他貿易夥伴，以追求政治目標。

葉倫表示，美國將持續與盟友和夥伴協調，應對中方種種不公平的經濟作為，例如推動友岸外包，減少供應鏈可能出現的漏洞；和七大工業國（G7）共同投資全球基礎建設。

葉倫 投資 北京

上一則

知名調解人介入 福斯最後一刻妥協 和解多明尼恩

延伸閱讀

葉倫談美中關係：國安優先於經濟

葉倫談美中關係：國安優先於經濟
葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標

葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標
俄烏戰後「去美元化」加速 葉倫：經濟制裁傷美元地位

俄烏戰後「去美元化」加速 葉倫：經濟制裁傷美元地位
美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35

超人氣

更多 >
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷