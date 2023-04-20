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日經分析：先走上脫鉤之路的不是川普 是習近平

編譯季晶晶／綜合外電
習近平夫婦（中）2017年4月訪美接受川普（右一）設宴款待的檔案照。(路透)
習近平夫婦（中）2017年4月訪美接受川普（右一）設宴款待的檔案照。(路透)

日經亞洲評論社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）指出，中國領導人習近平渴望削弱美國影響力的想法11年來始終如一，先走上脫鉤之路的並非川普。他並提到日本企業被捲入風暴

根據中澤克二，一切始自2012年11月召開的中國共產黨第18次全國代表大會。等待接班領導人的習近平在閉門會議中提出對中國經濟遭美國「刼持」的憂慮，決心加以改變。中澤克二引述匿名消息來源說，有關習近平的刼持說廣為人知。

儘管鄧小平享有很高的威望，但習近平相信，鄧小平建立的西方導向經濟結構，導致黨內和軍方的貪腐、拜金，以及對西方體制的盲目崇拜。對習近平而言，美國企業在中國市場自由經營，賺取巨額利潤，是鄧小平政策的負面影響。結論是，除非全面矯正這些問題，否則中國的一黨專政岌岌可危。

嘗試終結被「刼持」，急劇逆轉了鄧小平政策。雖然脫鉤之路在2012年還不明朗，但習近平的小圈圈開始思考降低中國對美國的經濟依賴，五年後，力推「軍民融合」發展策略。美國感受到不友善舉動，川普上任後對中國產品加徵關稅，貿易戰開打。

中澤克二說，自從習近平11年前誓言對抗美國的刼持以來，美中脫鉤逐步進行，連非美國企業也被捲入風暴。他特別提到日本製藥公司安斯泰來製藥（Astellas Pharma）的一名日籍員工3月被拘留一事，聲稱有日本中小企業主向他透露，已將生產從中國浙江移至越南，因為「每樣東西都變貴，而且還有政治風險」。

習近平 日本 風暴

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