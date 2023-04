解放軍動作頻頻 眾院美對中特別委員會將兵推北京侵台

眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格。(路透)

新聞網站Axios報導,聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)本周將兵推模擬中國侵略台灣的場景。

根據報導,特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)19日晚間將率跨黨派議員,在華府智庫新美國安全中心(CNAS),由議員們扮演美國官員來參與兵推。

Axios報導,兵推將可使美國國會議員了解台灣衝突的發展,察覺美國的軍事弱點,以及這對國際貿易和美國企業的影響。

此外,報導指出,這次兵推也可以讓國會議員梳理可能的挑戰,並找出國會嚇阻及反對侵略的最佳方式。

CNAS去年上半年曾舉行一場中國侵略台灣的美中兵棋推演,蓋拉格也參與這場活動;蓋拉格當時說,北京 想在美國干預前迅速奪取台灣控制權,造成「既成事實」,美國不願先出手打擊中共軍 力,至少得在解放軍 艦越過台海時將其破壞。

去年兵推結果顯示,美中一開始就會陷入僵局,解放軍沒能有效控制台灣,美日澳相繼參戰,印太淪為戰場;解放軍最後可能攻擊美國本土的阿拉斯加和聖地牙哥,也可能動用核武。