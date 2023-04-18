我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達今年猛飆90% 漲勢最剽悍 華爾街沒人敢建議賣出

解放軍動作頻頻 眾院美對中特別委員會將兵推北京侵台

解放軍動作頻頻 眾院美對中特別委員會將兵推北京侵台

記者張文馨／華盛頓即時報導
眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格。（路透）
眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格。（路透）

新聞網站Axios報導，聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）本周將兵推模擬中國侵略台灣的場景。

根據報導，特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）19日晚間將率跨黨派議員，在華府智庫新美國安全中心（CNAS），由議員們扮演美國官員來參與兵推。

Axios報導，兵推將可使美國國會議員了解台灣衝突的發展，察覺美國的軍事弱點，以及這對國際貿易和美國企業的影響。

此外，報導指出，這次兵推也可以讓國會議員梳理可能的挑戰，並找出國會嚇阻及反對侵略的最佳方式。

CNAS去年上半年曾舉行一場中國侵略台灣的美中兵棋推演，蓋拉格也參與這場活動；蓋拉格當時說，北京想在美國干預前迅速奪取台灣控制權，造成「既成事實」，美國不願先出手打擊中共軍力，至少得在解放軍艦越過台海時將其破壞。

去年兵推結果顯示，美中一開始就會陷入僵局，解放軍沒能有效控制台灣，美日澳相繼參戰，印太淪為戰場；解放軍最後可能攻擊美國本土的阿拉斯加和聖地牙哥，也可能動用核武。

解放軍 北京 共軍

上一則

美外洩國防文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

延伸閱讀

防陸入侵 彭博：台向美採購400枚反艦飛彈

防陸入侵 彭博：台向美採購400枚反艦飛彈
眾院中國委員會主席：對特斯拉上海建廠感擔憂

眾院中國委員會主席：對特斯拉上海建廠感擔憂
眾院中國特別委員會主席：須正視台灣面臨的威脅

眾院中國特別委員會主席：須正視台灣面臨的威脅
「我們不怕中國」兩黨議員談蔡麥會：支持台灣朋友

「我們不怕中國」兩黨議員談蔡麥會：支持台灣朋友

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50
華盛頓郵報記者奧瑞莫斯撰文分析，從機密國防檔案外洩案可以看出，中國若想知道美國秘密，並不必靠TikTok。(路透)

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

2023-04-17 09:19

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺