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避談「侵略時間表」 五角大廈重申助台自我防禦

記者張文馨／華盛頓即時報導
印太司令阿基里諾。(美聯社)
印太司令阿基里諾。(美聯社)

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）18日在國會表示，中國大陸國家主席習近平欲建立能逐步威脅台灣的強大力量，美軍正聚焦提高嚇阻能力，美國會遵循台灣關係法，確保台灣能自我防禦並了解所面臨的威脅；但他也說，侵略不是迫在眉睫，也非不可避免。

聯邦眾議院軍事委員會18日舉行聽證會，邀請羅伊爾與印太司令阿基里諾（John Aquilino）說明美國在印太地區的軍事部署與面臨的挑戰；委員會主席史密斯（Adam Smith）和首席議員羅傑斯（Mike Rogers）均關切台海局勢。

阿基里諾的前一任印太司令戴維森（Philip Davidson）在卸任前，於參議院軍事委員會作證表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中國野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅；被解讀為戴維森認為中國大陸會在2027年之前嘗試進犯台灣。

阿基里諾接任印太司令後曾說，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」

但阿基里諾如今表示，所謂侵略時間表並不重要，每個人都有自己的猜測；印太司令部的目標在於嚇阻衝突，美軍已經準備好應對任何變局。

英國金融時報引述知情人士說法報導，五角大廈下令要求資深官員不准再討論「可能的侵略時間表」。

羅伊爾說，不預設未來的侵略，侵略不是迫在眉睫，也非不可避免；美軍透過強化殺傷力、部署和戰備來提高威懾，致力於反脅迫，並支持台灣與台灣的自我防禦能力。

羅伊爾說，習近平不斷對台灣實施脅迫行動，美國相信，習打算建立一支能持續威脅台灣的軍隊。

針對美國如何協助台灣自我防衛，羅伊爾表示，台灣關係法是過去40年來威懾台海的基礎，美國致力於恪守台灣關係法，確保台灣能自我防衛；如今，美國還要確保台灣了解來自海峽對岸的威脅。

羅伊爾說，情報、監視與偵察的戰鬥管理指揮與管制規畫絕對是重中之重；台灣方面也要確保任何侵略力量無法渡台，能海灘禦敵，並維持防禦縱深的彈性。

台灣關係法 習近平 五角大廈

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