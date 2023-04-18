受蘇丹內戰波及 布林肯證實：美外交使團車隊遇襲遭開火

蘇丹15日爆發內戰且衝突越演越烈、死亡人數迄今已接近200人，美國國務卿布林肯18日證實有一支美國外交使團車隊在當地遭遇攻擊，所幸部沒有任何車內人員受傷。(美聯社)

蘇丹15日爆發內戰且衝突越演越烈、死亡人數迄今已接近200人，美國國務卿布林肯 （Antpny Blinken）18日證實有一支美國外交使團車隊在當地遭遇攻擊，所幸部沒有任何車內人員受傷。

多家外媒報導，布林肯稍早才在推特表示自己已向蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）通話、呼籲停火的重要性，更強調「確保外交與人道援助人員的安全」。

沒想到美國外交使團的車隊立刻傳出遭攻擊的消息，布林肯表示「我可以證實，昨日有一支美國外交使團車隊遭到開火」，並批評這一行動是「魯莽且不負責任的」。據悉，初步報告顯示攻擊是由「快速支援部隊」進行，布林肯強調車內人員均無受傷。

根據法新社報導，聯合國 秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）已向安全理事會（Security Council）報告稱蘇丹內戰迄今已有至少185人死亡、另有1800人受傷。