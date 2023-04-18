TikTok禁令落實有難度 蒙大拿沒有「行得通的計畫」

蒙大拿州議會14日通過法案，禁止中國短影音應用程式抖音海外版TikTok在該州下載使用。成為美國首個全面封殺TikTok的州政府。（路透）

蒙大拿州 議會14日通過法案，禁止短影音應用程式（App ）TikTok 在州內營運；但法案並未規定如何執行，落實上或有難度。

這項SB 419法案將從2024年1月1日起禁止應用程式商店提供TikTok供蒙大拿州用戶下載，蒙大拿州眾議會以54票贊成、43票反對通過後，現在將提交州長強福特（Greg Gianforte）簽署。

美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，禁令實施後，仍允許用戶下載以及「明顯違反」這項法案的應用程式商店，每天將被處以1萬元罰款。

但州議員澤菲爾（Zooey Zephyr）表示，蒙大拿居民可能隱藏位置來下載TikTok。法案也未具體說明，申請外州網路的居民會受到什麼影響。

先前即已表態反對這項法案的史堪隆（Shane Scanlon）主張，網路業者無法控制民眾在網路上的行為，需要由TikTok主動防止蒙大拿用戶使用這個App。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）表示，蒙大拿並沒有「行得通的計畫」來強制執行禁令，公司會「繼續為了那些生計和憲法第一修正案（First Amendment）權利遭政府越權威脅的蒙州TikTok用戶及創作者而戰」。