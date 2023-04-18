密件曝美持續監聽聯合國官員 秘書長不滿遭烏克蘭擺一道

聯合國秘書長古特瑞斯。（美聯社）

根據華盛頓郵報取得的外洩機密情報發現，美國仍在監聽聯合國 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與其他聯合國官員的對話，古特瑞斯還對3月訪問烏克蘭 時覺得遭對方擺了一道頗為惱火。

華郵指出這次披露的密件中有2份此前沒被報導過。古特瑞斯除不滿被烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）「擺道」，還對擬出訪戰亂頻仍的衣索比亞竟遭對方拒絕而發怒。

據一份日期標註2月17日的摘要報告顯示，衣索比亞政府與泰格瑞人民解放陣線（TPLF）在交戰2年後簽署和平協議，當時古特瑞斯本想赴衣國泰格瑞（Tigray）省表達力挺和平進程，卻遭衣國外長狄米科（Demeke Mekonnen）發函回絕，氣得古特瑞斯找衣索比亞駐聯合國大使泰耶（Taye Atske Selassie Amde）理論。

密件記載「古特瑞斯要泰耶傳達對狄米科的憤慨，稱這還是他聯合國秘書長任內頭一次吃到他國政府這種排頭。古特瑞斯警告下不為例，也不會給狄米科再有寫這種信的機會」。

密件顯示，古特瑞斯2月19日告訴聯合國一名官員，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）稍早在衣國首都舉行的非洲聯盟（African Union）峰會時向他致歉。

另一份密件顯示，3月8日造訪基輔與澤倫斯基私下會面及聯合記者會後，古特瑞斯告訴他的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric），對基輔當局意外安排一場公開慶祝國際婦女節儀式的做法「很火大」。

助理表示，澤倫斯基在事前沒告知古特瑞斯下突然舉辦這場活動，事後還發布活動儀式期間為穿著制服官兵授勳的照片和影片，營造聯合國秘書長向烏軍致賀的印象。

據密件內顯係截聽到的對話內容，古特瑞斯告訴杜雅里克他到烏克蘭是為幫助對方，但烏克蘭「卻盡在惡搞我們」。

杜雅里克14日告訴華郵，古特瑞斯「確實對未事先徵詢就意外加一場授勳儀式頗為不悅」，但沒用「惡搞」這類字眼。

還有一份密件顯示，儘管古特瑞斯公開譴責過俄羅斯侵略烏克蘭，但美國覺得他其實在破壞國際對俄國侵烏究責。

之前美國國家安全局（NSA）被揭竊聽包含時任德國總理梅克爾等盟國領袖與聯合國外交官員後，當時美國總統歐巴馬2013年下令國家安全局停止這種作法，一名歐巴馬政府高層還告訴路透社「美國絕沒對聯合國總部電子監控」。