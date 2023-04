原本預定美東時間17日早上9時升空的SpaceX 史上最強大太空載具「星艦」(Starship),官方宣布今天暫不升空。

SpaceX 稍早曾表示,團隊仍在處理星艦的「壓力問題」(pressurization issue),若沒解決便不會升空。

SpaceX公司老闆馬斯克 在推特 上說,原因疑似是在預定發射前幾分鐘,壓力閥似乎凍結,導致面臨加壓問題。

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today