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日相岸田文雄遇襲 鄰居印象24歲犯嫌「老實安靜」

中央社東京15日綜合外電報導
現場特勤人員合力逮捕男性犯嫌木村隆二。（截取自NHK影片）
現場特勤人員合力逮捕男性犯嫌木村隆二。（截取自NHK影片）

日本首相岸田文雄今天輔選時遭人丟擲爆裂物，男性犯嫌當場被逮。在鄰居印象中，24歲犯嫌木村隆二「老實安靜」。自民黨則透露，木村曾參加市政報告會，感覺對政治有興趣。

岸田今天上午到和歌山市雜賀崎漁港，為眾議員補選站台輔選。和歌山市市長尾花正啓表示，他當時正對岸田說明，雜賀崎港因為風景很像義大利南部城市阿馬爾菲（Amalfi），近年來受到關注。

日本首相岸田文雄今天輔選時遭人丟擲爆裂物，男性犯嫌當場被逮。在鄰居印象中，24歲...
日本首相岸田文雄今天輔選時遭人丟擲爆裂物，男性犯嫌當場被逮。在鄰居印象中，24歲犯嫌木村隆二「老實安靜」。（路透）

尾花表示，「正說到阿馬爾…」的時候，腳邊突然飛來一個物體，「像是一個正在冒煙的瓶子」，他正在狐疑就被特勤人員拉著避難，岸田隨即坐上警方車輛，然後就聽到了巨大爆炸聲響。「真的是千鈞一髮。」

日本放送協會（NHK）報導，和歌山縣警察本部表示，從當事人持有的駕照得知，犯嫌是家住兵庫縣川西市的木村隆二。

日刊SPORTS、每日新聞報導，附近鄰居表示，木村一家約15年前搬來當地，住在一棟2層樓獨棟住宅。木村隆二小學、中學和高中都就讀當地學校，目前職業不明。

24歲犯嫌木村隆二丟出的爆裂物。（美聯社）
24歲犯嫌木村隆二丟出的爆裂物。（美聯社）

鄰居說，木村「印象中是一個安靜的孩子」、「看起來很文靜老實」。

事件發生後，木村家被大批媒體包圍，但按門鈴無人應答。

鄰居看到電視上播出木村被壓制在地面的畫面，表示「沒錯，他總是穿著這種風格的服裝」。鄰居表示，「幾乎沒看過有朋友來找他」，最近幾年和鄰居的關係也漸漸疏遠。

日本首相岸田文雄今天輔選時遭人丟擲爆裂物，男性犯嫌當場被逮。在鄰居印象中，24歲...
日本首相岸田文雄今天輔選時遭人丟擲爆裂物，男性犯嫌當場被逮。在鄰居印象中，24歲犯嫌木村隆二「老實安靜」。（路透）

和木村一家有往來的一名女性表示，木村隆二是3名兄弟姊妹中的老么。從小學時就認識木村的一名男性表示，兩人「大概有10年沒見面，從新聞上聽到他的名字嚇了一跳，這段時間究竟發生了什麼事呢」。

讀賣新聞報導，川西市的自民黨相關人士透露，木村去年9月24日曾參加市議會舉行的市政報告會，當時約有70人出席。木村在會議結束後還向議員提問，「很少見到20多歲的年輕人參加會議，感覺對政治抱有強烈興趣」。

木村隆二目前面對警詢始終保持緘默，表示要等律師到場後再發言。

日本 義大利 駕照

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