日本政要易成攻擊目標 多任首相死於刺殺

15日向日本首相岸田文雄丟擲不明圓柱狀爆裂物的犯嫌木村隆二在現場被抓捕。（Getty Images）

日本 首相岸田文雄今天輔選時遭人丟擲爆裂物，在維安人員保護下撤離，平安無事。僅約9個月前才發生前首相安倍 晉三遭槍擊 身亡事件，顯見日本的首相或卸任首相易成攻擊目標。

岸田今天前往和歌山市的漁港，為4月23日將舉行的眾議員補選站台。日本時間上午11時30分左右，岸田結束雜賀崎漁港視察行程，準備演講前，現場突然傳出巨大爆炸聲，所幸岸田及現場民眾緊急撤離，無人受傷。

和歌山縣警方已扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，並逮捕家住兵庫縣川西市的24歲犯嫌木村隆二。

日本逾百年來發生過數起以現任首相或卸任首相為目標的襲擊事件，日本「讀賣新聞」整理如下（皆為當時職稱）：

1909年10月，前首相伊藤博文在中國東北哈爾濱火車站遭韓國獨立運動家安重根槍擊身亡。

1921年11月，首相原敬在東京車站遭右翼分子中岡艮一刺死。

1930年11月，首相濱口雄幸在東京車站遭右翼分子、愛國社黨員佐鄉屋留雄槍擊重傷。

1932年5月，首相犬養毅在首相官邸遭激進年輕海軍軍官槍擊死亡，史稱五一五事件。

1960年7月，首相岸信介在首相官邸玄關附近遭刺傷。岸信介是安倍晉三外公。

1975年6月，首相三木武夫在東京的「日本武道館」被男子毆打臉部，跌倒受傷。

1994年5月，前首相細川護熙在東京都內飯店遭男子開槍。

2022年7月，前首相安倍晉三在奈良縣街頭輔選演說時遭槍擊身亡，犯嫌山上徹也已被檢方依殺人等罪嫌起訴。