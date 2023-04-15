岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

日本 首相岸田文雄 今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌，避免後續可能危害，獲日本網友盛讚。「漁港大叔」也進入日本推特 流行趨勢榜。

岸田今天到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事，男性犯嫌當場被逮。警方已扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，並得知犯嫌為24歲的木村隆二。

日本日刊體育報導，根據日本放送協會（NHK）所拍攝的事發影像，可以看到岸田像是留意到什麼聲音轉頭看向後方，接下來鏡頭轉到一名男性率先用手勒住疑似丟擲爆裂物的年輕男性脖子。

這名率先壓制犯嫌的男性看似漁港相關人士，之後又有其他漁港相關人士加入，然後才是現場維安警方接手壓制。

日本推特上不少網友相繼發文盛讚這位最先壓制犯嫌的大叔，不顧自身安危並迅速採取行動，「立即壓制犯嫌，漁港大叔幹得好」、「最先壓制犯嫌就是漁港大叔」、「漁港大叔在SP（特勤人員）動手前就先用手固定住犯嫌頭部了」。「漁港大叔」一度進入日本推特流行趨勢榜。

日媒SmartFLASH報導，犯嫌被「漁港大叔」壓制時，手上似乎還握著另一支銀色圓筒狀物體，如果第二支也是爆裂物，且犯嫌未被即時壓制的話，說不定會造成重大傷亡。

朝日新聞報導中提到，「漁港大叔」可能是當地漁業協同組合（類似漁業合作社）相關人士。日本網友除了在推特盛讚「漁港大叔」行動迅速外，也有人認為犯嫌手中另一支銀色圓筒狀物體很危險。

日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌，避免後續可能危害，獲日本網友盛讚。（取材自TBS NEWS YouTube影片）

犯嫌丟出的第一支銀色圓筒狀物體，其實落點相當接近岸田。

距2022年7月前首相安倍晉三在街頭遭槍擊身亡事件還不到一年，今天又發生這起事件，讓不少日本網友對日本治安感到不安。有網友說，「又是以首相為目標，難道日本是這種恐怖行為盛行的國家嗎？」。

自民黨議員片山皋月也在推特上說，「都已經強化維安到那種程度，為何還能讓手拿煙霧彈的人接近首相？首相沒事真是太好了，但該反省的部分也必須要反饋給現場」。

報導指出，這起襲擊事件再度凸顯出「重要人士維安漏洞」，距離統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）「後半段」投票還有一週，相關單位必須進一步強化維安作為。

影片來源：YouTube