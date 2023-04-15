傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

美國國務卿布林肯。（Getty Images）

金融時報15日披露，中國拒絕讓美國國務卿布林肯訪問北京，原因則是擔心聯邦調查局（FBI ）將發布美軍擊落疑似陸方偵察氣球 的調查結果。

根據4名熟知協商的人士說法，中國已經告知美國，不準備重新安排布林肯在2月取消的行程，目前還不清楚拜登 政府將如何處理該報告。

自美軍2月擊落疑似陸方偵察氣球以來，FBI一直在分析打撈上岸的殘骸。據報導，中方官員擔心拜登政府可能把氣球的物證連同FBI報告一道釋出，而且調查結論有可能在布林肯訪陸期間公諸於世。

據3位熟知3月「中國發展高層論壇」會議的人士表示，中國外交部長秦剛當時向赴北京與會的美方人士提出了這個問題。其中一位人士指出，秦剛把FBI調查描述為使得美中關係難以穩定問題的另一個例子。

美方官員強調，這場危機是陸方施放氣球飛越美國領空所引發的。FBI與美國國家安全會議則拒絕透露是否會公開調查。

報導稱，這個問題在拜登政府內部同樣引發分歧，部分官員想要把證據解密以便公開發布，好展示氣球正在進行偵察。此外，美國國會也可能催著公布FBI的結論，但其他官員指出，此時此刻正逢美中關係處於1979年建交以來的最低點，這麼做將破壞重啟兩國急需高層接觸的努力。