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率團訪台遭中國制裁 眾院外委會主席麥考爾：榮譽勳章

中央社華盛頓13日專電
因為率團訪問台灣並晉見總統蔡英文而遭到中國制裁的聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾表示，受到中國制裁是個榮譽勳章，諷刺的是這一毫無根據的行動符合美國利益，因為讓台灣受到更多關注。路透
因為率團訪問台灣並晉見總統蔡英文而遭到中國制裁的聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾表示，受到中國制裁是個榮譽勳章，諷刺的是這一毫無根據的行動符合美國利益，因為讓台灣受到更多關注。路透

因為率團訪問台灣並晉見總統蔡英文而遭到中國制裁的聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾表示，受到中國制裁是個榮譽勳章，諷刺的是這一毫無根據的行動符合美國利益，因為讓台灣受到更多關注。

麥考爾（Michael McCaul）6日率跨黨派議員團抵台訪問，期間會見總統蔡英文、副總統賴清德，並參訪立法院。

中國外交部官網13日宣布，對麥考爾採取反制措施，指他近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，並於近期率團「竄訪」台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

對於因為率團訪台遭到中國制裁，麥考爾發出聲明表示，受到中國制裁是個榮譽勳章。沒有什麼能阻止美國支持自由、民主的國家，包括台灣。

麥考爾還指出，諷刺的是，這一毫無根據的行動符合美方利益，因為讓美國的國際夥伴受到更多關注，並揭露中國的公然侵略。

麥考爾訪台期間曾承諾，美方一定會交付軍售台灣的武器，國會正在盡一切所能加速，且會提供軍事訓練協助，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平」。

蔡英文 賴清德 眾議院

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